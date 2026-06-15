Trump anunță pacea, dar bombele continuă să cadă. Confuzie totală în Orientul Mijlociu

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 15 iun. 2026, 19:54

Anunțul făcut de Donald Trump privind un posibil acord între Statele Unite și Iran a stârnit numeroase reacții pe scena internațională, însă situația din Orientul Mijlociu rămâne departe de a fi clarificată. Deși liderul american a vorbit despre un armistițiu și despre începutul unui proces de pace, atacurile din regiune continuă.

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