Analize medicale gratuite în 2026, chiar dacă nu ai asigurare. Dreptul pe care mulți români îlignoră

Mulți români sunt convinși că, dacă nu sunt asigurați în sistemul public de sănătate, nu mai pot beneficia de consultații sau analize gratuite. În realitate, legislația aflată în vigoare și în 2026 le oferă acces la un pachet minimal de servicii medicale decontate de stat, iar în anumite situații pot primi chiar și bilete de trimitere pentru investigații suplimentare.

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