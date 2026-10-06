Două comune din Bistrița-Năsăud nu au în acest moment niciun medic de familie
Medici de familie
Criză de medici de familie în Bistrița-Năsăud. Două comune au rămas fără cabinet, iar alte șapte au doar puncte medicale
Bistrița-Năsăud se confruntă cu un deficit de medici de familie în mediul rural. Sânmihaiu de Câmpie a rămas fără medic după suspendarea activității celui care profesa în comună, iar Ciceu-Mihăiești nu are nici cabinet medical, nici punct de lucru. Alte șapte comune sunt deservite prin puncte secundare ale unor cabinete din alte localități.
Situația accesului la medicina de familie rămâne o problemă în mai multe localități rurale din județul Bistrița-Năsăud. Potrivit datelor prezentate de Casa de Asigurări de Sănătate Bistrița-Năsăud, două comune – Ciceu-Mihăiești și Sânmihaiu de Câmpie – nu aveau, la 1 septembrie 2026, nici cabinet medical și nici punct de lucru al unui cabinet din altă localitate.
Două comune din Bistrița-Năsăud nu au medic de familie
La finalul anului 2025, în județ exista o singură comună în această situație. În mai puțin de un an, numărul localităților fără medic de familie și fără cabinet sau punct de lucru a ajuns la două.
Este vorba despre Ciceu-Mihăiești și Sânmihaiu de Câmpie.
Datele provin din raportul prezentat de Casa de Asigurări de Sănătate Bistrița-Năsăud în cadrul Colegiului Prefectural. La 1 septembrie 2026, asistența medicală primară era asigurată prin contracte de 152 de furnizori. Dintre aceștia, 123 erau cabinete medicale care asigurau activitatea curentă, iar 29 de medici erau implicați în activitatea celor cinci centre de permanență din județ.
Sânmihaiu de Câmpie a rămas fără medic de familie
În cazul comunei Sânmihaiu de Câmpie, problema a apărut în cursul acestui an. Medicul de familie care asigura serviciile medicale în localitate și-a suspendat activitatea în vara lui 2026.
Autoritățile încearcă acum să găsească o soluție pentru ca locuitorii comunei să beneficieze din nou de servicii medicale de familie la nivel local.
Potrivit reprezentanților CAS Bistrița-Năsăud, este în curs procedura de contractare a serviciilor de medicină de familie, urmând să fie deschis un punct de lucru. Serviciile ar urma să fie asigurate de un medic din Silivașu de Câmpie.
Ciceu-Mihăiești nu are cabinet medical
Situația de la Ciceu-Mihăiești este mai veche. Comuna s-a desprins administrativ din Petru Rareș, iar pacienții au rămas înscriși la medicul de familie din Reteag.
În prezent, locuitorii din Ciceu-Mihăiești sunt în continuare deserviți de medicul de familie din Reteag, însă comuna nu are propriul cabinet medical sau un punct de lucru.
Șapte comune au doar puncte secundare de lucru
Problemele nu se limitează însă la cele două localități fără cabinet sau punct de lucru.
Pentru Budești, Chiochiș, Leșu, Miceștii de Câmpie, Negrilești, Poiana Ilvei și Runcu Salvei, Casa de Asigurări de Sănătate contractează servicii medicale prin puncte secundare de lucru ale unor cabinete din alte localități.
Soluția este una intermediară, până la înființarea unor cabinete medicale individuale în aceste comune.
La Negrilești, între timp, a fost deschis un punct de lucru aparținând unui cabinet medical dintr-o altă comună.
Cum arată rețeaua de medicină de familie din județ
La nivelul județului Bistrița-Năsăud funcționează 152 de furnizori de asistență medicală primară aflați în relație contractuală cu Casa de Asigurări.
În plus, județul are cinci centre de permanență, în Bistrița, Năsăud, Valea Bârgăului, Teaca și Silivașu de Câmpie, unde activează medici pentru asigurarea serviciilor medicale în afara programului obișnuit.
Problema rămâne însă accesul la medicul de familie în localitățile mici, unde atragerea și menținerea medicilor este mai dificilă.
Situația din mediul rural, o problemă care persistă
Datele recente arată că deficitul de medici de familie nu este un fenomen nou în Bistrița-Năsăud. În ultimii ani, mai multe comune au fost în situația de a nu avea cabinete medicale proprii, iar populația a fost nevoită să apeleze la medici din localitățile învecinate.
Pentru Sânmihaiu de Câmpie există acum perspectiva deschiderii unui punct de lucru, însă pentru Ciceu-Mihăiești autoritățile nu estimează o schimbare rapidă a situației.
Pentru locuitorii din mediul rural, accesul la medicul de familie rămâne astfel una dintre problemele importante ale sistemului medical din Bistrița-Năsăud.
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