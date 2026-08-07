Întreruperea alimentării cu energie electrică a fabricilor de medicamente va pune în pericol pacienții

Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România (PRIMER) consideră că întreruperea alimentării cu energie electrică a fabricilor de medicamente va pune în pericol accesul pacienților la medicamente esențiale.
'Întreruperea alimentării cu energie electrică a fabricilor de medicamente va pune în pericol accesul pacienților la medicamente esențiale. Industria farmaceutică trebuie inclusă în categoria sectoarelor critice și exceptată de la eventualele măsuri de restricționare', se arată într-un comunicat al PRIMER transmis, vineri, AGERPRES.
PRIMER, care reunește cele mai importante 18 situri de fabricație de medicamente din țară, solicită Guvernului ca producătorii de medicamente să fie incluși pe lista consumatorilor strategici care beneficiază de continuitatea alimentării cu energie electrică, alături de spitale și celelalte infrastructuri critice.
'Fabricile de medicamente nu sunt unități industriale obișnuite. Ele asigură producția continuă a unor medicamente esențiale utilizate zilnic de milioane de pacienți români și de spitalele din toată țara. Continuitatea alimentării cu energie electrică reprezintă o condiție indispensabilă pentru desfășurarea proceselor de fabricație în condiții de siguranță și în conformitate cu standardele europene de Bună Practică de Fabricație', subliniază patronatul.
În viziunea acestuia, întreruperea alimentării cu energie electrică, chiar și pentru perioade scurte, poate compromite procese tehnologice aflate în desfășurare, poate conduce la pierderea unor loturi întregi de medicamente și materii prime și poate impune reluarea unor cicluri complete de fabricație și validare. Consecințele vor fi întârzieri ale producției și diminuarea disponibilității medicamentelor pentru pacienți.
'Industria farmaceutică trebuie tratată la același nivel de importanță ca celelalte sectoare critice. Medicamentele nu pot fi produse în condiții de întreruperi repetate ale energiei, iar consecințele nu se răsfrâng doar asupra fabricilor, ci în primul rând asupra pacienților care depind zilnic de tratamentele fabricate în România. Securitatea energetică și securitatea sanitară trebuie abordate împreună', a declarat Dragoș Damian, director executiv PRIMER, citat în comunicat.
În condițiile în care România se confruntă deja cu discontinuități în aprovizionarea cu anumite medicamente și cu o dependență semnificativă de importuri, orice afectare a producției locale poate amplifica riscul apariției unor noi sincope în aprovizionarea spitalelor și farmaciilor, mai arată PRIMER.
Protejarea producției locale de medicamente nu reprezintă doar o măsură de sprijin pentru industrie, ci o măsură de protejare a sănătății publice, a continuității tratamentelor și a securității sanitare a României, precizează patronatul.
PRIMER își exprimă disponibilitatea de a colabora cu Guvernul, Ministerul Energiei și Ministerul Sănătății pentru identificarea celor mai bune soluții care să permită gestionarea provocărilor din sectorul energetic fără afectarea producției naționale de medicamente și a accesului pacienților la tratamente esențiale.
AGERPRES