Accident grav în Vâlcea: microbuz școlar implicat, trei elevi au ajuns la spital

Trei elevi au fost transportați la spital, luni după-amiază, în urma unui accident rutier produs pe DN 67, în localitatea Slătioara, județul Vâlcea, în care a fost implicat un microbuz școlar și un autoturism.
La fața locului au intervenit echipaje ale ISU Vâlcea, cu autospeciale de stingere dotate cu modul de descarcerare, precum și ambulanțe SMURD, pentru acordarea primului ajutor și asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor.
Reprezentanții ISU au precizat că în accident au fost implicate un autoturism și un microbuz destinat transportului de elevi, iar în urma impactului trei minori au avut nevoie de îngrijiri medicale.
„Echipajele operative sosite la faţa locului au constatat ca în evenimentul rutier au fost implicate un autoturism şi un microbuz şcolar. În urma accidentului, trei persoane, minore, primesc îngrijiri medicale", a transmis purtătorul de cuvânt al ISU Vâlcea, Sorin Albinaru.
Potrivit primelor informații furnizate de polițiști, accidentul s-ar fi produs după ce șoferul microbuzului nu ar fi acordat prioritate în momentul ieșirii dintr-o parcare a unei benzinării, intrând în coliziune cu un autoturism care circula regulamentar.
„Din primele verificări efectuate la faţa locului, s-a stabilit că un bărbat, în vârstă de 52 de ani, din comuna Slătioara, în timp ce conducea un microbuz destinat transportului de elevi, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism condus regulamentar de un bărbat de 68 de ani, din aceeaşi localitate. În urma impactului, trei elevi aflaţi în microbuz au suferit leziuni uşoare, la prima evaluare medicală. Este vorba despre un adolescent de 16 ani şi doi minori de 13 ani, care au fost transportaţi la spital pentru investigaţii de specialitate. Cei doi conducători auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative", a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Vâlcea, Eduard Văduva.
Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.