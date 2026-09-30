ANCPI are o nouă platformă pentru cadastru. Proprietarii pot obține online documentele de care au nevoie
Platformă nouă ANCPI
ANCPI pune la dispoziția proprietarilor platforma MyEterra. Află cum poți obține online extrasul de carte funciară și planul cadastral.
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) pune la dispoziția proprietarilor platforma digitală MyEterra, prin intermediul căreia aceștia pot solicita online documente referitoare la propriile imobile.
Noua platformă simplifică accesul la informațiile cadastrale și permite obținerea documentelor fără deplasarea la ghișeele oficiilor de cadastru.
Ce este platforma MyEterra a ANCPI
MyEterra este platforma digitală dedicată proprietarilor de imobile, dezvoltată pentru accesarea online a unor servicii de cadastru și publicitate imobiliară.
Prin intermediul platformei, proprietarii pot solicita documente referitoare la imobilele deținute, direct de pe telefon, tabletă sau computer.
Printre serviciile disponibile se numără extrasul de carte funciară pentru informare și extrasul din planul cadastral pe ortofotoplan.
Cum poți obține online extrasul de carte funciară
Platforma MyEterra permite proprietarilor să solicite online extrasul de carte funciară pentru informare, fără să fie necesară deplasarea la un ghișeu.
Pentru identificarea imobilului poate fi utilizat și Geoportalul ANCPI, iar documentele sunt furnizate în format electronic.
Unul dintre avantajele serviciului este accesul rapid la documentele cadastrale, direct de pe dispozitivul utilizat de proprietar.
Ce documente pot fi solicitate prin MyEterra
Potrivit informațiilor publicate de ANCPI, prin platforma online sunt disponibile, printre altele:
extras de carte funciară pentru informare;
extras din planul cadastral pe ortofotoplan;
servicii GNSS;
informații privind imobilele existente în baza de date e-Terra.
Pentru comenzile online există și anumite condiții privind identificarea imobilelor și județul în care acestea sunt înregistrate.
Care sunt avantajele platformei ANCPI
Digitalizarea serviciilor de cadastru permite proprietarilor să acceseze mai ușor documentele de care au nevoie pentru imobilele lor.
În locul unei deplasări la sediul unui oficiu de cadastru, anumite documente pot fi solicitate online, prin platforma pusă la dispoziție de ANCPI.
MyEterra poate fi accesată de pe telefon sau computer, ceea ce facilitează obținerea documentelor cadastrale indiferent de locul în care se află proprietarul.
ANCPI digitalizează serviciile de cadastru și publicitate imobiliară
MyEterra face parte din procesul de digitalizare a serviciilor oferite de ANCPI și se alătură celorlalte platforme informatice utilizate pentru cadastru și publicitate imobiliară.
ANCPI gestionează mai multe sisteme informatice, printre care e-Terra, Geoportal și MyEterra. În 2026, instituția a anunțat și repunerea etapizată în funcțiune a mai multor platforme online, după verificările tehnice necesare.
Pentru proprietarii care au nevoie de documente cadastrale, accesul online poate reduce timpul necesar pentru obținerea acestora și numărul deplasărilor la ghișeu.
Întrebări frecvente despre MyEterra și platforma ANCPI
Ce este MyEterra?
MyEterra este platforma digitală ANCPI destinată proprietarilor, prin care pot fi solicitate online documente referitoare la imobilele acestora.
Pot obține online extrasul de carte funciară?
Da. Prin serviciile online ale ANCPI poate fi solicitat extrasul de carte funciară pentru informare. Platforma MyEterra oferă proprietarilor acces la acest serviciu.
Pot obține online planul cadastral?
Da. Printre serviciile disponibile se află și extrasul din planul cadastral pe ortofotoplan.
De unde pot identifica un imobil?
ANCPI indică utilizarea Geoportalului pentru identificarea imobilelor pentru care se dorește obținerea unui extras.
Cine poate utiliza MyEterra?
Platforma este destinată în principal proprietarilor, pentru accesarea documentelor referitoare la propriile imobile.
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