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Imagini neobișnuite din New Jersey: un rechin a ajuns printre case după inundații

Pui de rechin

Pui de rechin

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Scris de Ionuț Nichita Publicat: 29 sept. 2026, 20:10

Un pui de rechin a fost filmat înotând pe o stradă inundată din Surf City, New Jersey, în timpul furtunii puternice care a lovit coasta de est a Statelor Unite.

Imaginile au fost surprinse sâmbătă, 26 septembrie, și distribuite ulterior pe rețelele sociale. Animalul a înaintat prin apa care acoperise străzile cartierului și a trecut pe lângă locuințe.

Ce specie era rechinul

Imaginile au fost analizate de specialistul în rechini Greg Skomal, de la Massachusetts Division of Marine Fisheries. Acesta a identificat animalul drept un smooth dogfish, o specie de rechin de dimensiuni reduse, întâlnită în mod obișnuit în apele de coastă din nord-estul SUA.

Rechinul este considerat o specie care nu reprezintă, în mod obișnuit, un pericol pentru oameni.

Apa a acoperit străzile

Furtuna a provocat inundații costiere importante în zona New Jersey. În Surf City, apa a pătruns pe străzile rezidențiale, creând condițiile în care rechinul a putut ajunge mult mai aproape de locuințe decât în mod normal.

Drew Procaccino, localnicul care a filmat momentul, a povestit că rechinul a trecut pe lângă casa sa în jurul prânzului. Ulterior, animalul a dispărut pentru scurt timp pe o alee și a fost văzut îndreptându-se spre Barnegat Bay.

Imaginile au atras rapid atenția pe internet, după ce rechinul a fost surprins înotând într-un decor neobișnuit pentru un astfel de animal.

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