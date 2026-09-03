Atac cu dispozitive incendiare în München, lângă companii din industria de apărare. Doi bulgari, reținuți

Un atac cu dispozitive incendiare a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, la München, în apropierea mai multor companii din industria de apărare.
Mai multe dispozitive au fost aruncate dintr-o mașină asupra unei construcții, iar unul dintre ele a provocat un incendiu. Poliția a reținut ulterior doi cetățeni bulgari, o femeie de 28 de ani și un bărbat de 38 de ani.
Dispozitivele au fost aruncate dintr-o mașină
Incidentul s-a produs în jurul miezului nopții, pe o stradă din München unde se află sedii ale unor companii care activează în domeniul securității și apărării.
Potrivit anchetatorilor, dispozitivele incendiare au fost aruncate dintr-un autoturism asupra unei zone de construcție. Unul dintre ele a declanșat un incendiu, însă flăcările au fost stinse rapid de polițiști.
Un al doilea dispozitiv a fost neutralizat de echipe specializate.
Doi bulgari au fost reținuți
Poliția a declanșat o operațiune de căutare imediat după incident. La scurt timp, agenții au identificat și reținut doi suspecți la o benzinărie din apropiere.
Este vorba despre o femeie în vârstă de 28 de ani și un bărbat de 38 de ani, ambii cetățeni bulgari. Cei doi sunt suspectați de implicare în atac, însă ancheta trebuie să stabilească exact rolul lor și circumstanțele în care s-a produs incidentul.
În zonă se află companii din industria de apărare
Incidentul atrage atenția și prin locul în care s-a produs. În apropiere se află mai multe companii care lucrează în domeniul tehnologiei de apărare și securității.
Printre acestea se numără Rohde & Schwarz, companie care dezvoltă tehnologii de comunicații și sisteme utilizate de instituții guvernamentale și militare.
În zonă își desfășoară activitatea și Helsing, o companie specializată în tehnologie pentru apărare. Deocamdată, autoritățile nu au stabilit dacă una dintre aceste companii a fost ținta directă a atacului.
Anchetatorii verifică un posibil motiv politic
Cazul a fost preluat de structurile criminalistice din Bavaria, iar anchetatorii iau în calcul inclusiv existența unui motiv politic.
Cei doi suspecți nu au oferit până acum explicații publice cu privire la acuzațiile care li se aduc. Poliția continuă verificările pentru a stabili dacă atacul a fost planificat și dacă în spatele acestuia se află și alte persoane.
Incidentul vine pe fondul unei serii de atacuri
Atacul de la München are loc într-un moment în care autoritățile germane investighează mai multe incidente de sabotaj.
În ultimele zile au fost raportate tentative de sabotare a infrastructurii energetice, iar în august un atac cu drone la aeroportul Leipzig/Halle a ridicat noi semne de întrebare privind amenințările la adresa infrastructurii germane.
Berlinul a acuzat Rusia că s-ar afla în spatele acelui incident, acuzație respinsă de Moscova.