Benzi reversibile pe DN17, la intrările în Bistrița. CNAIR face noi demersuri
Benzi reversibile pe DN17,
CNAIR pregătește benzile reversibile pe DN17, la intrările în Bistrița. Proiectul prevede trei benzi, sensuri giratorii și un sistem inteligent de trafic.
Șoferii care intră și ies zilnic din municipiul Bistrița ar putea beneficia de o circulație mai fluentă pe DN17. CNAIR, prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj, face noi pași pentru implementarea unui sistem de benzi reversibile pe două sectoare ale drumului național, în zonele Viișoara și Unirea. Proiectul prevede amenajarea a trei benzi de circulație, dintre care cea din mijloc își va schimba sensul în funcție de aglomerație.
Practic, dimineața, când traficul este mai intens către municipiu, banda centrală va fi folosită pentru intrarea în Bistrița. După-amiaza și seara, atunci când majoritatea șoferilor pleacă din oraș, aceasta va putea fi alocată sensului de ieșire.
CNAIR pregătește benzile reversibile pe aproape 9 kilometri din DN17
Proiectul este derulat prin DRDP Cluj și vizează două sectoare distincte ale DN17, cu o lungime totală de aproximativ 8,9 kilometri.
Primul tronson, de aproximativ 6 kilometri, este situat în zona Viișoara, iar al doilea, de aproape 2,9 kilometri, în zona Unirea.
Potrivit documentației prezentate pentru proiect, autoritățile urmăresc extinderea carosabilului de la două la trei benzi, astfel încât banda centrală să poată prelua traficul în direcția în care se înregistrează cele mai mari valori de circulație.
Demersurile administrative au avansat, CNAIR solicitând documentația necesară pentru obținerea avizului de mediu. Investiția presupune însă mai mult decât simpla trasare a unei benzi suplimentare: sunt necesare lucrări la carosabil, poduri, podețe și intersecții.
Cum va funcționa banda reversibilă pe DN17
Sistemul va fi gestionat printr-o infrastructură inteligentă de monitorizare și dirijare a traficului. Camerele video, senzorii și echipamentele de detecție vor analiza permanent numărul de autovehicule care circulă în fiecare direcție.
În funcție de datele colectate, banda centrală va putea fi alocată sensului în care se înregistrează aglomerația cea mai mare.
Semnalizarea se va realiza prin panouri electronice și indicatoare luminoase amplasate deasupra carosabilului. Șoferii vor putea vedea în timp real dacă banda din mijloc este deschisă pentru intrarea sau pentru ieșirea din municipiu.
Schimbarea direcției de circulație nu se va face simultan cu trecerea mașinilor de pe un sens pe altul. Mai întâi, banda va fi eliberată, iar sistemul va verifica dacă nu mai există vehicule pe aceasta. Abia ulterior va fi permisă circulația în direcția opusă.
Poduri, podețe și sensuri giratorii noi pe traseul DN17
Investiția presupune lucrări de infrastructură pe lângă extinderea carosabilului.
Documentația prevede intervenții la două poduri și 20 de podețe, precum și amenajarea unor noi sensuri giratorii.
Unul dintre proiectele importante vizează construirea unui pod nou peste râul Slătinița, în apropierea celui existent, pentru organizarea mai eficientă a circulației. Podul actual urmează să fie reparat.
De asemenea, sunt prevăzute lucrări la intersecțiile cu DJ154, strada Dealul Viilor și DC8F, respectiv DJ172B.
Pentru funcționarea celor trei benzi vor fi necesare și lucrări de lărgire a drumului, refacerea șanțurilor și rigolelor și adaptarea acceselor către proprietățile din apropierea DN17.
Când ar putea fi gata benzile reversibile de pe DN17
Proiectul se află în etapa pregătirii documentațiilor și a obținerii avizelor necesare. CNAIR, prin DRDP Cluj, a inițiat procedura de obținere a avizului de mediu, iar valoarea totală a investiției nu este încă stabilită.
Durata estimată pentru realizarea lucrărilor este de aproximativ 18 luni, însă calendarul efectiv va depinde de parcurgerea etapelor administrative, aprobarea proiectului și atribuirea contractelor de execuție.
Potrivit estimărilor prezentate anterior de DRDP Cluj, implementarea sistemului ar putea conduce la creșterea vitezei medii de circulație cu aproximativ 51% și la reducerea timpilor de deplasare cu până la 42%.
Acestea sunt estimări ale proiectului, nu rezultate deja obținute.
Prin introducerea benzilor reversibile, autoritățile urmăresc să reducă blocajele de la intrările și ieșirile din Bistrița, în special în intervalele în care numeroși locuitori fac naveta către sau dinspre municipiu.
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