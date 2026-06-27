Călin Georgescu avea dreptate. De la 1 iulie, românii vor plăti facturi mai mari la apă: „Urmează o criză teribilă!”

Publicat 27 iun. 2026, 13:39 Actualizat 27 iun. 2026, 13:44 Sursă Realitatea.net

Apa se scumpește de la 1 iulie, iar românii din mai multe județe vor plăti cu aproape 30 la sută mai mult pentru serviciile de apă potabilă și canalizare. Sunt vizate localități din Ilfov, Giurgiu, Ialomița, Sibiu, Brașov și Timiș, iar în unele zone creșterea totală ajunge la aproape 30 la sută, potrivit Realitatea PLUS.

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