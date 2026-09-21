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Cum a reușit un tânăr din Bistrița-Năsăud să comită patru infracțiuni într-o singură noapte
FOTO: Pixabay.com
Un accident rutier minor a condus la descoperirea unui șir uluitor de ilegalități rutiere, de la furt auto la conducere cu numere false.
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