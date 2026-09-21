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Cum a reușit un tânăr din Bistrița-Năsăud să comită patru infracțiuni într-o singură noapte

FOTO: Pixabay.com

FOTO: Pixabay.com

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 21 sept. 2026, 11:20

Un accident rutier minor a condus la descoperirea unui șir uluitor de ilegalități rutiere, de la furt auto la conducere cu numere false.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 01:30, polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Năsăud, județul Bistrița Năsăud, au fost alertați cu privire la un eveniment rutier în localitatea Rebra. Un autoturism parcat regulamentar fusese lovit de o mașină, iar șoferul vinovat a părăsit imediat locul faptei.

Echipajele de poliție au demarat verificările și au reușit să oprească în trafic, la scurt timp, un alt autovehicul care circula pe raza aceleiași localități. La volan a fost legitimat un tânăr de 23 de ani, originar din Parva.

Un șir uluitor de nereguli rutiere

Ceea ce părea a fi o rutină s-a transformat rapid într-un dosar stufos, după ce s-a constatat că mașina respectivă fusese furată cu puțin timp în urmă din apropiere.

Verificările extinse ale polițiștilor au scos la lumină întregul scenariu. Tânărul era cel care provocase tamponarea anterioară, însă folosind o altă mașină. Respectivul vehicul figura ca fiind radiat din circulație și avea montate plăcuțe cu numere false de înmatriculare. Pe lângă toate aceste abateri grave, conducătorul auto se afla și sub influența băuturilor alcoolice, motiv pentru care s-a ales acum cu un dosar penal complex.

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