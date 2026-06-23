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Social· 1 min citire
Hoți prinși în flagrant în Prahova după un apel la 112. Ce a observat un vecin în miez de noapte
Poliție
Doi bărbați suspectați de tentativă de furt au fost prinși în flagrant de polițiști în Prahova, după ce un vecin atent a observat activitate suspectă într-un apartament ai cărui proprietari erau plecați de acasă.
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