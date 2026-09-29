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Incendiu devastator în Bistrița-Năsăud. O anexă și zeci de păsări, mistuite de flăcări

FOTO: IGSU/Facebook

FOTO: IGSU/Facebook

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 29 sept. 2026, 10:12

Focul, declanșat de la o centrală pe lemne, a amenințat să se extindă la casa de locuit din apropiere.

Un incident dramatic a tulburat noaptea trecută localitatea Negrilești, județul Bistrița-Năsăud, unde o gospodărie a fost grav afectată de un incendiu. Potrivit ISU Bistrița-Năsăud, alarma s-a dat aproape de miezul nopții. La fața locului au fost mobilizați pompierii militari din Beclean, cu două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD.

Intervenție contracronometru pentru salvarea casei

Când salvatorii au ajuns la adresa indicată, flăcările se manifestau deja generalizat, cuprinzând o anexă gospodărească pe o suprafață de 100 de metri pătrați. Situația era deosebit de critică, deoarece exista riscul ca focul să se propage la casa de locuit situată în imediata vecinătate.

Pompierii au acționat prompt pentru localizarea și lichidarea incendiului, reușind să evite o tragedie mai mare.

Bilanțul pagubelor este unul semnificativ. Anexa a ars din temelii, iar 25 de găini care se aflau înăuntru au pierit.

Din primele cercetări, pompierii au stabilit că incendiul a fost provocat cel mai probabil de jarul sau scânteile sărite de la o centrală termică pe lemne, amenajată în interiorul grajdului. Din fericire, nu au fost înregistrate victime omenești.

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