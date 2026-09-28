Papa Leon al XIV-lea cere Europei dialog pentru oprirea războiului și vorbește despre compromisuri

Papa Leon al XIV-lea le-a cerut luni liderilor europeni să reia dialogul și să accepte compromisuri pentru a contribui la oprirea războiului din Europa, într-un discurs susținut la Metz, în Franța.
Suveranul Pontif nu a menționat explicit Ucraina, însă mesajul său a fost transmis în contextul negocierilor fără rezultat privind încheierea războiului și al numeroaselor victime civile.
Papa vorbește despre „un nou masacru inutil”
În fața unor oficiali europeni, printre care s-a aflat și președintele francez Emmanuel Macron, Papa Leon al XIV-lea a deplâns revenirea războiului pe continent.
Suveranul Pontif a descris conflictul drept „un nou masacru inutil”, care provoacă zilnic numeroase victime civile. Declarația amintește de formularea folosită în urmă cu mai bine de un secol de Papa Benedict al XV-lea, într-un apel adresat statelor implicate în Primul Război Mondial.
Mesajul de la Metz vine în condițiile în care războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei continuă, iar eforturile diplomatice pentru o înțelegere nu au dus până acum la încheierea conflictului.
„Să fim pregătiți să sacrificăm anumite poziții”
Papa a pledat pentru negocieri și compromisuri, fără să precizeze ce teritorii sau ce condiții ar trebui acceptate de părțile implicate.
„Este necesar să ne angajăm într-un dialog răbdător, să dăm dovadă de curaj în negocieri şi să fim pregătiţi să sacrificăm anumite poziţii pentru binele superior al păcii”, a spus Leon al XIV-lea.
Formularea poate fi interpretată în contextul discuțiilor privind războiul din Ucraina, însă Papa nu a cerut explicit Kievului să cedeze teritorii și nici nu a indicat în discurs o soluție teritorială concretă.
Critici la adresa relațiilor dintre state
În discursul său, Papa Leon al XIV-lea a vorbit și despre deteriorarea relațiilor internaționale. El a susținut că relațiile dintre state devin tot mai conflictuale și a criticat folosirea minciunii și a înșelăciunii în politica internațională.
Suveranul Pontif a indicat drept repere pentru Europa respectarea dreptului internațional, multilateralismul și cooperarea între state. Potrivit Vaticanului, el a prezentat aceste principii drept mijloace pentru prevenirea dominației unui stat asupra altuia și pentru rezolvarea disputelor prin dialog.
Papa a făcut referire și la Robert Schuman și Alcide De Gasperi, considerați printre fondatorii proiectului european, susținând că experiența construcției europene arată că diferențele dintre state pot fi gestionate prin negociere, nu prin conflict.
Mesaj și despre migrație
Discursul de la Metz a inclus și un capitol dedicat migrației. Leon al XIV-lea a descris întâlnirea dintre popoare și culturi drept o nouă etapă în istoria Europei și a susținut necesitatea integrării migranților.
Vaticanul a transmis că Papa a legat această abordare de valorile europene privind demnitatea persoanei, egalitatea, libertatea și respectarea legii.
La final, Leon al XIV-lea le-a cerut tinerilor europeni să contribuie la construirea unei societăți bazate pe pace, cooperare și respectarea demnității umane.