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Incident violent în Cluj: un bărbat ar fi lovit și jefuit o femeie după ce aceasta a refuzat să continue întâlnirea

Poliție

Poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 7 sept. 2026, 17:53

Un bărbat de 35 de ani din județul Cluj a fost arestat preventiv după ce este acuzat că a agresat și jefuit o femeie de 22 de ani.

Cei doi s-ar fi întâlnit pentru întreținerea unor relații intime contra cost, iar după ce femeia ar fi refuzat să continue, bărbatul ar fi devenit violent și i-ar fi luat 150 de lei.

Femeia a sunat la 112

Incidentul a avut loc în județul Cluj, iar polițiștii au fost sesizați după ce tânăra a apelat numărul de urgență și a reclamat că a fost tâlhărită.

Din primele verificări, cei doi ar fi întreținut relații intime după ce bărbatul i-ar fi oferit femeii bani. Ulterior, acesta i-ar fi cerut să repete întâlnirea, însă tânăra ar fi refuzat.

Ar fi devenit violent

Potrivit anchetatorilor, refuzul ar fi declanșat conflictul. Bărbatul ar fi trântit-o pe femeie la pământ, apoi ar fi lovit-o în zona feței și ar fi mușcat-o de mâna stângă. După agresiune, suspectul ar fi luat 150 de lei de la femeie și ar fi plecat.

A fost arestat pentru 30 de zile

Polițiștii au reușit să îl identifice pe suspect. Acesta a fost inițial reținut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți.

Instanța a decis arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul. Bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

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