MAI intensifică măsurile de siguranță în școli: peste 690 de microbuze controlate

Publicat 1 nov. 2026, 12:43 Sursă mediafax

Structurile MAI au desfășurat în prima săptămână a noului semestru școlar peste 1.500 de activități de verificare și prevenție, incluzând controlul a 697 de microbuze școlare.

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