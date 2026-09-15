Monica și Leonard Doroftei, despre povestea lor de viață, în podcastul REALITATEA – Ceva-n PLUS

Monica și Leonard Doroftei au vorbit, în premieră la Realitatea PLUS, despre povestea lor de viață, relația de cuplu și familia pe care au construit-o împreună. Cei doi au dezvăluit detalii despre felul în care se văd unul pe celălalt și despre provocările pe care le-au depășit de-a lungul anilor.
Întrebați cum s-ar descrie unul pe celălalt, Monica Doroftei a vorbit cu sinceritate despre soțul său și despre omul din spatele sportivului cunoscut de o țară întreagă.
„Este omul creat pentru mine, este un om tare ambițios, încăpățânat, chiar foarte încăpățânat. Ne luptăm amândoi câteodată, dar e foarte haios și vesel și, în același timp, un tată fantastic pentru copiii noștri”, a spus Monica Doroftei.
Monica și Leonard Doroftei au vorbit deschis despre relația lor, despre familie și despre felul în care au reușit să rămână împreună în ciuda provocărilor.
Povestea lor poate fi urmărită în cadrul podcastului REALITATEA – Ceva-n PLUS, într-o ediție în care cei doi aleg să vorbească fără ocolișuri despre viața lor și despre omul din spatele imaginii publice.
Episodul integral al podcastului poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, 18 septembrie, de la ora 15:00.