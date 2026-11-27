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Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS: Dr. Mihai Dobra | Cât poate trăi un om cu un singur rinichi?
Publicat27 nov. 2026, 13:01
Actualizat27 nov. 2026, 13:06
Poți duce o viață normală și poți ajunge chiar la 100 de ani cu un singur rinichi? Răspunsul este unul surprinzător și vine din partea dr. Mihai Dobra, medic primar urolog și doctor în științe medicale, invitat într-un nou dialog din seria Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS.
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