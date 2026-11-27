Publicat 27 nov. 2026, 10:19 Sursă Tion

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) estimează o perioadă mai rece decât normalul în prima jumătate a lunii decembrie, cu temperaturi minime care pot ajunge la -15 grade. Spre Crăciun, vremea se va încălzi ușor în vestul, nordul și centrul țării.

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