Profesoara înjunghiată de un elev de 13 ani, la Bistrița, a fost externată

Publicat 27 oct. 2026, 13:21 Sursă Realitatea PLUS

Profesoara de matematică în vârstă de 28 de ani, înjunghiată de un elev de 13 ani în incinta Şcolii Gimnaziale "Ştefan cel Mare" Bistriţa, a fost externată la o săptămână după atac. Informația a fost confirmată de Camelia Strungari, purtătoarea de cuvânt a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Bistrița, potrivit Agerpres. Adolescentul de 13 ani care a comis agresiunea se află în prezent la o clinică de psihiatrie infantilă din Cluj-Napoca.

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