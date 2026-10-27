Profesoara înjunghiată de un elev de 13 ani, la Bistrița, a fost externată

Profesoara de matematică în vârstă de 28 de ani, înjunghiată de un elev de 13 ani în incinta Şcolii Gimnaziale "Ştefan cel Mare" Bistriţa, a fost externată la o săptămână după atac. Informația a fost confirmată de Camelia Strungari, purtătoarea de cuvânt a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Bistrița, potrivit Agerpres. Adolescentul de 13 ani care a comis agresiunea se află în prezent la o clinică de psihiatrie infantilă din Cluj-Napoca.
Ce răni a suferit profesoara atacată cu cuțitul
Potrivit informațiilor comunicate anterior de spital, în urma agresiunii, profesoara a suferit mai multe răni prin înjunghiere la nivelul frunții, al pleoapei inferioare și al toracelui. Aceasta a fost supusă unor intervenții chirurgicale în cadrul specialităților Chirurgie toracică și Chirurgie plastică.
Între timp, în această săptămână de vacanță școlară, consilierii din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Bistrița-Năsăud s-au pus la dispoziția elevilor de la școala unde a avut loc atacul, pentru a le oferi servicii de consiliere. Anunțul a fost făcut chiar de unitatea de învățământ, într-o postare pe Facebook.
Ce motive ar fi avut la bază atacul de la școala din Bistrița
Potrivit informațiilor apărute în acest caz, atacul comis de elevul de 13 ani în incinta Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare” din Bistrița ar fi avut la bază motive rasiale. Băiatul ar fi încercat să ajungă la un elev de clasa a VI-a, din clasa la care preda profesoara. Din fericire, elevul vizat de atac a scăpat cu o leziune superficială la spate. Un coleg de-al său, în vârstă de 12 ani, care a intervenit pentru a-l apăra, a fost însă înjunghiat, suferind răni la nivelul scalpului, urechii, umărului și toracelui.
Băiatul de 12 ani a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe Pediatrie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița, unde a fost consultat și a primit îngrijiri medicale. După efectuarea investigațiilor, medicii au decis că starea sa permite externarea, astfel că minorul a plecat acasă în aceeași zi.
Ce s-a întâmplat cu elevul de 13 ani, care a comis atacul
La spital a fost adus și adolescentul de 13 ani care a comis atacul, acesta fiind însoțit de polițiști. Minorul a fost supus unor investigații medicale, după care s-a decis transferul său la Clinica de Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca.
În urma agresiunii, polițiștii au sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, fiind deschise cercetări pentru tentativă de omor calificat. Anchetatorii urmează să stabilească toate împrejurările în care elevul de clasa a VII-a a atacat profesoara și l-a rănit pe colegul său.