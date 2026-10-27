Tudor Giurgiu vine la Bistrița cu filmul „3 zile în septembrie”

Tudor Giurgiu vine la Bistrița pe 30 octombrie 2026, pentru proiecția specială a filmului „3 zile în septembrie”. Evenimentul include și un fragment din documentarul „Nadia”.
Cinefilii din Bistrița se întâlnesc cu regizorul Tudor Giurgiu! Vineri, 30 octombrie, la Palatul Culturii va avea loc proiecția specială a filmului „3 zile în septembrie”. În program este inclus și un fragment din documentarul „Nadia”.
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Regizorul Tudor Giurgiu ajunge la Bistrița vineri, 30 octombrie 2026, pentru o proiecție specială a filmului „3 zile în septembrie”. Evenimentul, programat la Palatul Culturii, le oferă cinefililor ocazia de a urmări cea mai recentă producție a regizorului și de a participa la o întâlnire dedicată cinematografiei românești.
Înaintea proiecției va fi prezentat și un fragment din documentarul „Nadia”, realizat de Tudor Giurgiu, Cristian Pascariu și Tudor D. Popescu.