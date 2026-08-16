România se situează pe locul 2 mondial, în urma rezultatelor la Olimpiada Internațională de Informatică

Publicat 16 aug. 2026, 18:32 Sursă realitatea.net

Elevii români au obținut anul acesta o medalie de aur, una de argint și două de bronz la Olimpiada Internațională de Informatică (IOI) 2026, România fiind astfel pe locul 2 la nivel mondial, în clasamentul istoric pe medalii, a anunțat duminică Ministerul Educației.

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