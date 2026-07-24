Șeful Armatei avertizează că dronele vor mai intra în spațiul aerian al României. „Se vor mai întâmpla astfel de evenimente”

Reprezentanții MApN au negat informațiile vehiculate în spațiul public potrivit cărora drona doborâtă vineri ar fi zburat deasupra sau în apropierea unor baze militare.
În timpul unei conferințe de presă, șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a fost întrebat de un jurnalist dacă drona a zburat deasupra unor baze militare din România, reprezentantul presei aducând ca argument o hartă cu traseul aparatului.
'O hartă făcută de 'specialiștii militari'', i-a răspuns ironic Gheorghiță Vlad.
Șeful Statului Major respinge informațiile privind traseul dronei
În context, șeful Statului Major al Apărării a negat că drona ar fi trecut peste baze militare sau în apropierea acestora, cum ar fi cele de la Fetești sau Boboc.
De asemenea, reprezentanții MApN au precizat că drona nu a trecut nici peste centrala nucleară de la Cernavodă.
Apel către presă să evite detaliile operaționale
Generalul Gheorghiță Vlad i-a rugat pe jurnaliști să nu ofere foarte multe detalii din domeniul operațional.
'Din surse deschise, tot ceea ce declarăm noi acum se poate analiza, se pot desprinde foarte multe detalii tehnice și operative, care ne-ar pune în pericol operațiunile militare', a explicat șeful Statului Major.
Generalul avertizează că astfel de incidente se pot repeta
El a susținut că este posibil ca incidente precum cel de vineri să mai aibă loc.
'Cred că se vor mai întâmpla astfel de evenimente. Suntem în perioada în care se încheie treieratul în Ucraina. Țara vecină este unul dintre cei mai mari exportatori de grâne din lume. Este stabilit un coridor în proximitatea apelor noastre teritoriale și aici mă refer la apele teritoriale ale Ucrainei, României, Bulgariei și Turciei, astfel încât acest tranzit să se desfășoare corespunzător. O să avem un aflux de nave în zonă. Porturile noastre dunărene și la Marea Neagră vor fi destul de aglomerate și bineînțeles că de aici se vor naște o serie de vulnerabilități, printre care și acestea care vizează nave care aprovizionează, care deservesc exportul Ucrainei în proximitatea apelor noastre teritoriale', a spus șeful Statului Major.
Cum a fost doborâtă drona
O aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române care decolase de la Baza 86 Aeriană de la Fetești a doborât vineri o dronă cu o rachetă, la mai mult de o oră după ce aceasta a pătruns în spațiul aerian național, lovirea având loc deasupra unei zone nelocuite, în apropiere de localitatea Padina din județul Buzău, după ce aparatul străin a fost monitorizat pe durata traseului său.
În operațiune au fost implicate și două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană.