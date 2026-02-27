Social· 2 min citire

Tânăr de 21 de ani, găsit mort în pat, în Bistrița. Era crescut de bunici

27 feb. 2026, 14:27
Actualizat: 27 feb. 2026, 14:27
Articol scris de Realitatea de Bistrita

O tragedie a avut loc vineri în localitatea Telciu, unde un tânăr de 21 de ani a fost găsit fără suflare în patul său. Potrivit informațiilor, acesta era crescut de bunici, iar dimineață nu s-a mai trezit.

În urma apelului la 112, la fața locului a intervenit un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud, însă cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru a-l salva, fiind constatat decesul.

Primarul: „Era un tânăr liniștit”

Primarul comunei Telciu, Sever Mureșan, a declarat pentru publicația locală Bistrițeanul.ro că tânărul era crescut de bunici, după ce părinții au divorțat, iar mama s-a recăsătorit și a plecat în străinătate. Potrivit acestuia, băiatul fusese singurul copil al cuplului.

”El era crescut de bunici. Părinții lui au divorțat, iar mama lui s-a recăsătorit și a plecat în străinătate. Fusese singurul copil al lor. Era un tânăr liniștit, nu mergea la facultate. A mai lucrat pe la ceva marketuri, în Năsăud. Din câte am înțeles, știu că de mic avea ceva probleme de sănătate, că nu putea face sport- era scutit de la ore. Dar nu aș ști să vă spun exact ce. Oricum, ne-am mirat și noi când am auzit de ce s-a întâmplat!”, a declarat edilul, potrivit presei străine.

Trupul tânărului a fost transportat pentru efectuarea autopsiei, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele decesului. Conform Mesager24.ro, tânărul se numea Vasile Scuturici, iar apropiații îl descriu ca fiind harnic și respectuos.

