Viktor Orbán pierde teren în sondaje și rămâne la 20% în urma opoziției. Trupe trimise la granița cu Ucraina

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, se confruntă cu o scădere semnificativă în sondaje, ajungând cu până la 20 de puncte procentuale în urma principalului său rival, Péter Magyar, potrivit celor mai recente date publicate în presa maghiară.

În paralel cu declinul politic, guvernul de la Budapesta a decis să mobilizeze forțe militare la granița cu Ucraina, invocând motive legate de securitatea energetică și stabilitatea regională.

Potrivit unui sondaj realizat de institutul Median și citat de publicația Novinite, partidul de opoziție Tisza și-a consolidat avansul în fața formațiunii de guvernământ Fidesz, înaintea alegerilor parlamentare programate pentru 12 aprilie.

La nivelul întregului electorat, Tisza conduce cu un avantaj de 11 puncte procentuale. Diferența crește însă considerabil în rândul alegătorilor care și-au stabilit deja opțiunea de vot: 55% susțin Tisza, față de 35% pentru Fidesz, ceea ce înseamnă un decalaj de 20 de puncte.

În cazul respondenților cu preferințe ferme, avansul opoziției este de 13 puncte. De asemenea, mobilizarea la vot diferă semnificativ: 97% dintre susținătorii Tisza afirmă că vor merge sigur la urne, comparativ cu 85% dintre votanții Fidesz.

Față de sondajul precedent, Tisza a câștigat două puncte procentuale, în timp ce partidul de guvernământ a pierdut tot două. În rândul alegătorilor hotărâți, diferența s-a mărit cu opt puncte, ca urmare a creșterii sprijinului pentru opoziție și a scăderii susținerii pentru Fidesz.

În același timp, partidul de extremă dreapta „Patria Noastră” se situează la limita pragului electoral, cu aproximativ 6%. Partidul Câinele cu Două Cozi și Coaliția Democrată rămân la niveluri scăzute, între 1 și 2%, în timp ce alte formațiuni minore nu depășesc 1%.

Sondajul a fost realizat în perioada 18–23 februarie și reflectă o tendință de consolidare a opoziției înaintea scrutinului parlamentar.