Teheranul oferă redeschiderea Ormuzului în schimbul unor concesii americane. China susține reluarea dialogului

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 25 sept. 2026, 20:43

Iranul a transmis Statelor Unite, prin intermediari, un plan prin care Strâmtoarea Ormuz ar putea fi redeschisă în termen de șapte zile, dacă Washingtonul acceptă mai multe condiții.

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