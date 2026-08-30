Corona Brașov a câștigat Supercupa României la hochei pe gheață

Publicat 30 aug. 2026, 13:31 Sursă realitatea.net

CSM Corona Brașov a cucerit Supercupa României la hochei pe gheață, după ce a a învins-o pe ACSH Gheorgheni cu scorul de 5-4 (1-2, 1-0, 3-2), pe Patinoarul Olimpic din Brașov.

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