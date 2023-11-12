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Sport· 1 min citire
CSM Bucureşti a terminat la egalitate cu DVSC Schaeffler în Liga Campionilor
CSM Bucureşti a terminat la egalitate cu DVSC Schaeffler în Liga Campionilor
Campioana României a avut avantaj de cinci goluri în debutul reprizei secunde
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