Emma Răducanu, despre legătura sa cu România: „Îmi place sinceritatea oamenilor”

Emma Răducanu, ocupanta locului 30 WTA, a vorbit despre aprecierea sa față de români înaintea participării la Transylvania Open, turneu WTA 250 desfășurat la Cluj-Napoca.

Tenismena britanică, în vârstă de 23 de ani, se află la a doua prezență din carieră la competiția din România și speră să obțină primul trofeu important după triumful de la US Open din 2021.

Într-un interviu acordat presei, Răducanu a dezvăluit că Simona Halep a fost unul dintre modelele sale din copilărie. „Simona a fost idolul copilăriei mele. Nu era cea mai puternică sau cea mai înaltă, dar a dominat tenisul ani la rând. Nu am vorbit niciodată cu ea, dar sper să o întâlnesc”, a declarat sportiva.

Emma Răducanu a vorbit și despre legătura personală pe care o simte cu România, având origini românești din partea tatălui. „Mă simt româncă. Înțeleg tot ce se vorbește în jurul meu. Când aud limba română, îmi amintesc de umorul cu care am crescut. Glumele sunt un semn de afecțiune, asta am învățat de la tata”, a spus ea.

De asemenea, jucătoarea a subliniat că apreciază deschiderea și onestitatea românilor. „Cel mai mult îmi place sinceritatea oamenilor. Sunt direcți, iar asta cred că ne lipsește uneori în vest. Nu îmi place să fiu periată”, a adăugat Răducanu.