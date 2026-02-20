Handbal: Dinamo a fost învinsă de Fuchse Berlin

Campioana României chiar a condus de câteva ori în meci

Dinamo București a fost învinsă de echipa germană Fuchse Berlin, cu scorul de 27-21, joi seara, în Sala Polivalentă ''Ioan Kunst-Ghermănescu'', într-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal masculin.

Prima repriză a fost una echilibrată, iar campioana României chiar a condus de câteva ori, însă Fuchse avea avantaj minim la pauză, 13-12. Finalista ediției trecute a dominat însă repriza secundă, câștigând la o diferență de șase goluri, ajutată de o prestație excelentă a vedetei de Mathias Gidsel, autor a 8 goluri.

În poarta germanilor Dejan Milosavljev a încheiat cu un procent de 50 la sută al paradelor. Pentru Dinamo Branko Vujovic a terminat cu 5 goluri iar portarul Ionuț Iancu a avut 13 intervenții. Dinamo va juca următorul meci în deplasare, cu One Veszprem, pe 25 februarie.