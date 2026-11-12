FIBA Europe Cup: Dinamo București și SCMU Craiova, învinse pe teren propriu

Dinamo București a pierdut cu FIATC Girona, scor 84-92, iar SCMU Craiova a fost învinsă de Kolossos BC, scor 82-104, în grupele FIBA Europe Cup.
Seară dificilă pentru reprezentantele României în FIBA Europe Cup. Dinamo București și SCM Universitatea Craiova au pierdut meciurile disputate miercuri, pe teren propriu, în etapa a șasea a fazei grupelor competiției europene de baschet masculin.
Dinamo București a cedat în fața formației FIATC Girona
În Grupa B, Dinamo București a fost învinsă de echipa spaniolă FIATC Girona, cu scorul de 84-92 (37-50).
Bucureștenii nu au reușit să recupereze diferența acumulată în prima repriză, în ciuda eforturilor din partea secundă a întâlnirii.
Pentru Dinamo urmează o nouă partidă în deplasare, programată pe 18 noiembrie, împotriva formației maghiare Szolnoki.
SCMU Craiova, înfrângere la scor în fața grecilor de la Kolossos BC
Nici SCM Universitatea Craiova nu a avut mai mult succes în etapa a șasea. Formația din Bănie a pierdut confruntarea cu echipa greacă Kolossos BC, scor 82-104 (49-27).
Diferența s-a conturat încă din prima repriză, când oaspeții au intrat la vestiare cu un avantaj de 22 de puncte.
În etapa următoare, programată tot pe 18 noiembrie, SCMU Craiova va evolua în deplasare, împotriva formației portugheze Sporting CP.
CSM Oradea reprezintă România în Grupa H
În actuala ediție a FIBA Europe Cup participă și vicecampioana României, CSM Raiffeisen Oradea, repartizată în Grupa H.
Formatul competiției prevede calificarea primelor două clasate din fiecare grupă în faza următoare. Ulterior, echipele vor continua lupta pentru un loc în sferturile de finală, semifinale și finală.
Pentru Dinamo București și SCMU Craiova, următoarea etapă poate fi importantă în tentativa de a-și îmbunătăți parcursul european.