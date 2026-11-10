Gică Hagi: ” Trebuie să producem rezultate.”

Publicat 10 nov. 2026, 08:35 Sursă realitatea.net

Selecționerul Gică Hagi a susținut luni conferința de presă premergătoare ultimelor două meciuri pe care naționala României le va disputa în Grupa B4 din Liga Națiunilor: cu Polonia (acasă) și cu Bosnia-Herțegovina (în deplasare).

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