Germania, la un pas să piardă aurul la sanie din cauza unui sportiv român care a blocat ușa vestiarului
Un episod neașteptat a animat atmosfera la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina
Un episod neașteptat a animat atmosfera la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina: un sportiv român a reușit să lase echipa Germaniei blocată în vestiar chiar înainte de startul probei de sanie. Din motive încă neclare, românul a smuls, pur și simplu, clanța ușii.
Unul dintre campionii germani, a povestit scena cu un zâmbet amar: „Un român a intrat în vestiar și a smuls clanța. Am rămas încuiați înăuntru. Am avut o scurtă cădere nervoasă.” Noroc că cineva a venit repede să-i elibereze, altfel aurul ar fi rămas doar un vis… la propriu, după ușă.
În final, nemții au ajuns la timp la start și au câștigat. Iar incidentul a devenit deja una dintre cele mai savuroase povești ale Olimpiadei — dovadă că, uneori, sportul nu înseamnă doar cronometre și medalii, ci și momente care ar putea intra lejer într-o comedie.
