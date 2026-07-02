Lamine Yamal îl cheamă la Barcelona pe atacantul de 150 de milioane de euro: „L-am primi cu brațele deschise”

FC Barcelona continuă căutările pentru un atacant de clasă înaintea noului sezon, iar Julian Álvarez rămâne una dintre principalele ținte ale clubului catalan.
Deși Atlético Madrid nu este dispusă să renunțe la internaționalul argentinian, oficialii Barcelonei speră că situația s-ar putea schimba în perioada următoare.
Potrivit presei din Spania, Atlético a respins deja mai multe tentative de transfer pentru atacant, inclusiv o ofertă importantă venită din partea rivalei Real Madrid, estimată la aproximativ 150 de milioane de euro.
Lamine Yamal îi transmite un mesaj lui Julian Álvarez
Aflat în Statele Unite alături de naționala Spaniei, Lamine Yamal a fost întrebat despre posibilitatea ca Julian Álvarez să ajungă pe Camp Nou și nu și-a ascuns entuziasmul.
„Sincer, nu m-am gândit prea mult la asta, dar sper că da, pentru că este un jucător grozav. Dacă ar veni, l-am primi cu brațele deschise. S-ar alătura celui mai bun club din lume, cu cei mai buni fani din lume și ar veni în cel mai frumos oraș din lume. Așadar, dacă aș fi în locul lui, aș face-o. Dacă vrea să vină, îl vom aștepta cu brațele deschise”, a declarat tânărul star al Barcelonei.
Barcelona speră într-o schimbare de situație
În ciuda poziției ferme adoptate de Atlético Madrid, presa iberică susține că viitorul lui Julian Álvarez nu este complet clar. Forma modestă arătată de atacant la turneul final din această vară a alimentat speculațiile privind o posibilă schimbare de club, iar Barcelona continuă să monitorizeze atent situația.
Catalanii îl consideră pe internaționalul argentinian unul dintre jucătorii capabili să preia, pe termen lung, rolul de atacant central și să devină una dintre piesele importante ale echipei în următorii ani.