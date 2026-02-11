Lovitură la Tottenham: Thomas Frank a fost demis, Radu Drăgușin rămâne fără antrenor

Thomas Frank a fost demis, Radu Drăgușin rămâne fără antrenor

Clubul englez Tottenham Hotspur a anunțat oficial, miercuri, despărțirea de antrenorul principal Thomas Frank, la mai puțin de un an de la numirea acestuia în funcție. Decizia vine pe fondul rezultatelor sub așteptări din actualul sezon.

Într-un comunicat publicat pe site-ul oficial, conducerea clubului a precizat că schimbarea a fost considerată necesară în acest moment al competiției, după o analiză atentă a parcursului echipei.

„Clubul a luat decizia de a face o schimbare în ceea ce privește postul de antrenor principal al echipei masculine. Thomas Frank va părăsi clubul astăzi. Thomas a fost numit în iunie 2025 și am fost hotărâți să îi acordăm timpul și sprijinul necesar pentru a construi împreună viitorul.

Cu toate acestea, rezultatele și performanțele au determinat Consiliul de Administrație să concluzioneze că este necesară o schimbare în acest moment al sezonului”, se arată în comunicat. Reprezentanții clubului au subliniat, totodată, profesionalismul și implicarea tehnicianului pe durata mandatului său.

„Pe tot parcursul perioadei petrecute la club, Thomas s-a comportat cu un angajament neclintit, dând tot ce a avut mai bun pentru a duce clubul mai departe. Dorim să îi mulțumim pentru contribuția sa și îi urăm mult succes în viitor”, au transmis oficialii londonezi.

Demisia lui Thomas Frank îl afectează direct și pe internaționalul român Radu Drăgușin, care rămâne astfel fără antrenor la formația londoneză. Conducerea clubului urmează să anunțe în perioada următoare numele noului tehnician sau un interimar.

Schimbarea vine într-un moment delicat pentru Tottenham, aflată în lupta pentru obiectivele stabilite la începutul sezonului.