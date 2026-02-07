Sport· 1 min citire

Primul sportiv român care intră în concurs la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano

7 feb. 2026, 08:13
Actualizat: 7 feb. 2026, 08:13
Primul sportiv român care intră în concurs la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano

Primul sportiv român care intră în concurs la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano

Articol scris de Realitatea de Bistrita

Programul competițiilor de sâmbătă

Delia Reit este primul sportiv român care va concura la ediţia din acest an a Jocurilor Olimpice de iarnă, conform programului de astăzi, anunţat de COSR.

Reit va concura la schi fond, în proba de 10 km + 10 km schiatlon, de la ora 14.00, la Tesero Cross Country Skiing Stadium.

De la ora 18.00, Eduard Crăciun şi Valentin Creţu vor participa la proba de sanie simplu masculin, la Cortina Sliding Centre. Vor avea loc manşele 1 şi 2.

La Predazoo Ski Jumping Stadium, de la ora 19.45, Daniela Vasilica Toth şi Delia Folea vor concura în proba de trambulină normală individual feminin în cadrul competiţiei de sărituri cu schiurile.

Citește și:

Mai multe articole despre

jocurile olimpice, schi, Delia Reit, sportiv roman

Urmărește știrile Realitatea de Bistrita și pe Google News

Mai multe știri din Sport