Spania, învinsă pe teren propriu de Anglia, scor 2-3, în Liga Națiunilor

Anglia a învins Spania cu 3-2 la Madrid, în Liga Națiunilor. Ibericii au pierdut după 43 de meciuri fără înfrângere, iar englezii au câștigat grupa A3.
Naționala Angliei a învins Spania cu scorul de 3-2, duminică seara, la Madrid, într-un meci din Liga Națiunilor. „Three Lions” au condus cu 3-0, însă gazdele au revenit în joc în ultima parte a întâlnirii și au fost aproape de egalare.
Succesul obținut pe terenul campioanei mondiale a pus capăt seriei de 43 de meciuri fără înfrângere a Spaniei și a ajutat reprezentativa pregătită de Thomas Tuchel să încheie grupa A3 pe primul loc.
Harry Kane a deschis scorul pentru Anglia
Partida disputată pe stadionul Metropolitano a fost controlată în mare parte de englezi în prima oră de joc. După mai multe ocazii, Anglia a deschis scorul în apropierea pauzei, prin Harry Kane, care a transformat o lovitură de la 11 metri în minutul 45.
Spania a încercat să revină după reluare, însă oaspeții au profitat de momentele dificile ale gazdelor și au mai înscris de două ori într-un interval scurt.
Ezri Konsa a majorat avantajul Angliei în minutul 53, cu o lovitură de cap după un corner executat de Declan Rice. Patru minute mai târziu, Ben White a finalizat o acțiune colectivă și a dus scorul la 3-0.
Spania a revenit în joc, dar nu a evitat înfrângerea
Finalul întâlnirii a fost mult mai complicat pentru englezi. În minutul 63, Elliot Anderson a fost eliminat după un fault asupra lui Lamine Yamal, iar Spania a primit o lovitură de pedeapsă.
Mikel Oyarzabal a transformat penalty-ul și a redus diferența. Cu avantaj numeric, ibericii au intensificat atacurile, iar Nico Williams a înscris pentru 2-3 în minutul 75, după o acțiune construită de gazde.
Spania a continuat să caute golul egalizator până la final, însă portarul James Trafford și defensiva Angliei au rezistat presiunii. Astfel, echipa lui Thomas Tuchel a plecat de la Madrid cu toate cele trei puncte.
Anglia încheie grupa A3 pe primul loc
Victoria de la Madrid îi permite Angliei să termine pe prima poziție în grupa A3 a Ligii Națiunilor. Spania încheie grupa pe locul secund, deși își asigurase deja calificarea în sferturile de finală.
Pentru reprezentativa iberică, înfrângerea reprezintă și întreruperea unei serii remarcabile de 43 de partide fără eșec, în timp ce Anglia obține un succes de prestigiu în fața campioanei mondiale.