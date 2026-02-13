Tenis. Cupa Davis: România va întâlni Indonezia, în Grupa II Mondială

În Grupa Mondială II se găsesc naţiunile învinse în play-off-ul pentru Grupa Mondială I

Tragerea la sorţi pentru întâlnirile din Grupele Mondiale I şi II din Cupa Davis a avut loc joi, la Londra.

România, cap de serie 6 al acestei faze şi revenită în Grupa Mondială II, va înfrunta în deplasare selecţionata Indoneziei, în weekend-ul 18-20 septembrie, pentru a urca în play-off-ul pentru eşalonul superior.

În Grupa Mondială II se găsesc naţiunile învinse în play-off-ul pentru Grupa Mondială I, 13 la număr, şi alte 13 formaţii, cele care s-au impus în play-off-ul Grupei Mondiale II.

Învingătoarele au din nou ocazia de a se duela în play-off pentru a urca în eşalonul superior.

Reprezentativa tricoloră a pierdut în faţa celei din Paraguay, 1-3, în weekend-ul trecut, 7-8 februarie, la Asuncion, la Club Internacional de Tenis. Punctul României a fost adus de Radu Ţurcanu, care s-a impus în faţa lui Alex Santino Nunez Vera cu 6-1, 3-6, 7-6 (2).

În al doilea meci de simplu, Gabriel Gheţu a fost învins de Daniel Vallejo cu 6-1, 6-4. Apoi, perechea sud-americană Daniel Vallejo, Martin Vergara s-a impus cu 6-3, 7-5 în faţa cuplului Mircea-Alexandru Jecan şi Bogdan Pavel, iar Daniel Vallejo, numărul 146 mondial, cel mai valoros jucător al Paraguay-ului, a câştigat în faţa lui Ştefan Paloşi, 6-1, 6-2.