SUMELE STUPEFIANT DE MICI PE CARE LE PRIMESC COPIII CU NEVOI SPECIALE

Suma jignitor de mică pe care o cheltuie statul pentru copiii cu nevoi speciale.

Parlamentarii se scaldă în bani în timp ce copiii suferă

SUMA ALOCATĂ PE ZI:

– 3,2 lei pentru elevii cu Cerințe Educaționale Speciale (CES)

– 4,3 lei pentru elevii cu CES și Certificat de Handicap (CH)

SUMA ALOCATĂ ÎNTR-UN AN:

– 3.806 lei pentru elevii cu CES

– 5.709 lei pentru elevii cu CES și CH

BANII ALOCAȚI ÎN URMĂTOARELE TREI LUNI

copii cu CES copii cu CES+CH

NOIEMBRIE 440 de lei 594 lei

DECEMBRIE 330 de lei 495 lei

IANUARIE 374 de lei 561 de lei

Un parlamentar consumă bani într-un an cât pentru două apartamente

Remunerație totală lunară: 12.000 de euro

Din care:

– 18.700 lei (3.670 euro), indemnizație brută

– 35.000 lei (6.870 euro), sumă forfetară

– 4.600 lei (902 euro), cazare

– 1.400 lei (274 euro), transport

– 700 de lei (137 euro), diurnă

Salariu anual: ~ 145.000 euro

Venit net lunar: 10.939 lei (2.146 euro)

Număr de zile de vacanță: 60 de zile vara și 30 de zile în perioada decembrie-ianuarie