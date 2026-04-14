Cât de bogați sunt, de fapt, românii? Banca Națională și cei de la Institutul de Statistică vor să afle

Sursă: realitatea.net

Cât de bogați sunt, de fapt, românii? BNR lansează, împreună cu INS, prima cercetare de amploare care vizează avuția netă a gospodăriilor.

Radiografia avuției naționale: Peste 12.000 de gospodării luate la întrebări

Începând cu această lună, România se aliniază standardelor europene printr-o inițiativă statistică de anvergură, menită să determine cu precizie situația financiară, veniturile și obiceiurile de consum ale populației. Cercetarea „Finanțarea și consumul gospodăriilor populației”, coordonată la nivel continental de Banca Centrală Europeană, marchează o premieră pentru colaborarea dintre BNR și INS. Scopul este colectarea unor date esențiale care vor permite fundamentarea deciziilor de politică monetară și identificarea timpurie a riscurilor la adresa stabilității financiare a țării.

Conform oficialilor BNR, înțelegerea modului în care românii economisesc sau se îndatorează este crucială pentru a vedea cum se reflectă creșterea economică în buzunarele reale ale cetățenilor. Această cercetare se va derula în perioada aprilie – noiembrie 2026, iar rezultatele finale, care vor defini „avuția românilor”, sunt estimate să apară în aproximativ doi ani, fiind parte a unui proces riguros de raportare către OECD.

O operațiune de teren masivă: 1.309 localități sub lupa statisticienilor

Implementarea cercetării presupune o desfășurare de forțe considerabilă, cu operatori de interviu care vor vizita un eșantion reprezentativ de 12.296 de gospodării selectate din toate județele țării. Participanții vor fi contactați de reprezentanți ai Institutului Român pentru Evaluare și Strategie (IRES), care vor oferi asistență în completarea unui chestionar complex.

Pentru a facilita procesul, întâlnirile pot fi programate inclusiv în weekend sau seara, interviul putând fi realizat și prin telefon sau online, după o primă vizită de prezentare. Deși legislația prevede obligativitatea furnizării datelor către producătorii de statistici oficiale, instituțiile mizează pe cooperarea voluntară a cetățenilor, subliniind faptul că fiecare gospodărie din eșantion reprezintă, statistic, alte 700 de gospodării din România.

Confidențialitate și teme de discuție: Ce se află pe lista operatorilor

BNR a ținut să precizeze că această acțiune nu are caracter fiscal; nu este un control al veniturilor și nu va influența taxele sau beneficiile sociale ale cetățenilor. Datele sunt colectate sub regim de confidențialitate, fără a solicita CNP-ul sau numele membrilor familiei, fiind utilizate exclusiv pentru analize agregate. Chestionarul este structurat pe nouă mari teme, iar timpul necesar completării variază între 45 și 90 de minute.

Subiectele abordate includ activele reale (locuințe, mașini, terenuri), datoriile și creditele active, dar și activele financiare precum conturile de economii, acțiunile sau fondurile mutuale. De asemenea, sunt incluse secțiuni dedicate locului de muncă, planurilor de pensii, veniturilor din diverse surse și, un aspect rar întâlnit în alte sondaje, informații despre moșteniri sau donații substanțiale primite de familie. Participanții sunt încurajați să consulte documente suport pentru acuratețea cifrelor, însă nu li se cere să prezinte acte justificative operatorului.