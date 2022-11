Parerile sunt impartite si uneori se starnesc adevarate dezbateri pe aceasta tema, insa singurul raspuns care conteaza este cel pe care il ofera reprezentantii bisericii.

Postul poate sa fie o provocare destul de mare pentru cei care in mod obisnuit consuma multa carne, insa aceasta este si ideea. Exista doua mari motive pentru care nu avem voie sa consumam carne in timpul postului. Primul este pentru ca Iisus si-a oferit trupul pe cruce pentru noi, renuntand la el, asa ca si noi trebuie sa renuntam la carne, din recunostinta si iubire.

Al doilea motiv este pentru a ne infrana placerile trupesti, care adesea sunt cel mai bine reprezentate de sex si de mancare. Asa cum nu ai voie sa mananci anumite alimente in timpul postului, nici sex nu ar trebui sa faci, pentru ca purificarea sa fie fizica si sufleteasca. Exista o legatura foarte stransa intre ceea ce mancam si libido. Carnea rosie sau cea grasa, de pilda, creste nivelul de testosteron din organism si, implicit, pofta sexuala.

Carnea provenita de la animalele cu sange cald este de obicei mai dezirabila decat cea provenita de la animale cu sange rece, precum pestele sau fructele de mare. De aceea, prima este complet interzisa in timpul postului, in vreme ce la a doua se face dezlegare in anumite zile.

Motivul pentru care se crede ca fructele de mare pot fi consumate in post provine din faptul ca acestea erau mancate odinioara de calugarii din Muntele Athos, din cauza faptului ca nu mai aveau hrana la dispozitie. Aceasta, insa, nu este decat o exceptie, din cauza unor conditii extreme. Nici macar in Muntele Athos nu se mananca absolut mereu fructe de mare, ci numai in cazul unor priveghiuri extenuante si indelungate.

Dezlegare la fructe de mare si icre exista doar in astfel de cazuri, sambata sau duminica si de sarbatori, ori dupa ce calugarii participau la priveghiuri peste noapte si nu consumau decat legume si fructe cu o saptamana inainte.