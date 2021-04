„Echipamentele sunt la limită, dar asta nu justifică o tagedie.

Am cerut DSP avizul de funcționare al unității mobile. DSP a eliberat autorizație temporară pe durata stării de alertă. Unitatea mobilă respectă normele de igienă. Am cerut normele de funcționare pentru toate unitățile mobile.

Referitor la ora la care a aflat de tragedia de la Victor Babeș, ministrul a declarat: „După ora 18.00 a fost confirmată problema, primul lucru făcut a fost să sun la alte spitale pentru transferul pacienților. După 18.30 am ajuns la spital. Prioritatea a fost să găsim locuri pentru pacienți. Imediat ce am ajuns, m-am interesat de situația celorlalți pacienți. M-am asigurat că poliția și familiile pacienților sunt anunțate.

Cu dl doctor Arafat am vorbit imediat după ora 18.00. La spital, procedurile sunt clare: salvarea pacienților, transferul pacienților, după care anunțată poliția. Ora incidentului: presupun că înaintea orei 18.00, eu am aflat înainte de ora 18.00. Am întrebat dacă poliția fusese anunțată, nu mi-a fost confirmat, am insistat ca poliția și familiile să fie anunțate. La ora 19.25, ministrul a cerut să fie anunțată Poliția. Prioritatea a fost salvarea vieții oamenilor”.