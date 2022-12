Decembrie este o lună bizară din punct de vedere al condițiilor meteo. Pe vremuri, decembrie era foarte rece. Temperaturile erau chiar și sub -30 de grade. În ultimii ani, însă, vremea a fost neobișnuit de caldă pentru această lună.

„România nu face excepție de la fenomenul încălzirii globale. În fiecare an vedem valori record care depășesc anii anteriori. Luna decembrie nu face excepție. Au fost înregistrate creșteri de valori în ultimii 3 ani. Este posibil să înregistrăm un nou record în acest an. Există posibilitatea ca fiecare săptămână să înregistreze valori pozitive în aproape toată țara”, a spus Elena Mateescu – director Executiv la Administrația Națională de Meteorologie, la Realitatea PLUS, duminică seara.

Întrebată dacă vom avea zăpadă de sărbători, Elena Mateescu a răspuns: „Este greu să estimăm prognoza precipitațiilor pentru că estimarea unui interval de o lună nu suprinde fenomene extreme care pot fi anticipate cu puțin timp înainte. În intervalul 5 decembrie – 2 ianuarie, estimarea cuprinde și sărbătoarea Crăciunului, se menține semnalul cu temperaturi peste ce ar fi normal în această perioadă”.

1902 a fost un an deosebit de friguros. Lângă Brașov, la Bod, au fost înregistrate temperaturi de -32,2 grade Celsius. Anul următor, în schimb, lucrurile au stat cu totul și cu totul diferit. Pe 3 decembrie 1903, au fost înregistrate +21 de grade la Constanța și +22 de grade Celsius la Călărași.

În ultimii ani, temperaturile rar au mai scăzut sub 0 grade. În 2020, în luna decembrie a fost cu 3,8 grade celsius mai caldă decât media ultimilor 60 de ani în țară. A fost astfel stabilit un record pentru ultima lună din an.

Sursa: Realitatea de Bucuresti