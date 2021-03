Anca Cîrcu a fost eliberată, marți, din arest preventiv și a fost pusă sub control judiciar, potrivit deciziei Tribunalului Cluj, unde a fost judecată contestația la măsura dispusă de Judecătoria Turda, în dosarul „Proxeneții din Tenerife”.

„Admite contestaţia formulată împotriva încheierii penale nr. 32/05.03.2021 a Judecătoriei Turda (în dosar nr. 682/328/2021) de către inculpata CÎRCU VIORICA ANCUŢA. Desfiinţează încheierea penală nr. 32/05.03.2021 a Judecătoriei Turda (în dosar nr. 682/328/2021) în ceea ce priveşte soluţia dispusă cu privire la inculpata C.V. A. şi rejudecând propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Turda faţă de inculpata CÎRCU VIORICA ANCUŢA: Respinge propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Turda de arestare preventivă a inculpatei C. V. A.. În temeiul art. 227 alin. 2 raportat la art. 202 alin. 1, 3, 4 lit. c C.proc.pen. precum şi art. 211 şi urm. C.proc.pen., dispune luarea faţă de inculpata CÎRCU VIORICA ANCUŢA, a măsurii preventive a controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, de la data de 23.03.2021 la 21.05.2021 inclusiv. În temeiul art. 215 alin. 1 C.proc.pen., pe durata controlului judiciar impune inculpatei să respecte următoarele obligaţii:

– să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori va fi chemată. – să informeze organul de urmărire penală de orice schimbare de locuinţă. – să se prezinte la organul desemnat cu supravegherea sa, respectiv la IPJ Bistriţa Năsăud – Biroul Supravegheri Judiciare, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat”, se arată în soluția pe scurt a tribunalului clujean.

Totodată, Ancăi Cîrcu i s-a interzis de către instanță să ia legătura cu inculpații SĂICEANU GHEORGHE, ALEXOAE SORIN MARIUS, NEGOESCU ROBERT VALENTIN, cei despre care procurorii susțin că erau coordonatorii a zeci de prostituate de pe străzi din Europa sau din cluburi specializate în prestări de servicii sexuale.

„Astăzi, după 19 zile de detenție nelegală, Tribunalul Cluj a decis punerea mea în libertate. Mă felicit că am avut încredere în cele două doamne judecător din cadrul Tribunalului, acestea anulând hotărârea judecatoriei campia turzii pe care au gasit-o ca nelegala.

Din pacate la Turda nu s-a ținut cont de nimic, nici de lipsa probelor, nici de copilul meu de 2 ani, nici de faptul că arestarea se dispune în cele mai excepționale cazuri, cu precădere în cazul infracțiunilor violente.

Mă consider în continuare nevinovată și am încredere pe mai departe că voi fi achitată. Deși am stat arestată 19 zile, dosarul de urmărire penală nu cuprinde probe împotriva mea. Eu rămân tulburată de faptul că parchetul a formulat o asemenea acuzatie impotriva mea. Sper că arestarea mea nelegala a fost primul și ultimul derapaj făcut față de mine și pe viitor procesul va fi unul corect”, a scris Anca Cîrcu, pe Facebook.

Reamintim că, Anca Cîrcu este cercetată într-un dosar de proxenetism, alături de alți trei bărbați din Turda. Aceasta este acuzată de către procurorii din Turda că ar fi înlesnit practicarea prostituției de către două tinere în clubul moștenit de la fratele ei, în Tenerife.

Pe data de 5 martie, Judecătoria Turda a admis propunerea de arestare preventivă a celor trei bărbați, cât și a Ancăi Cîrcu.

Cei trei pe numele cărora au fost emise mandate de arestare preventivă odată cu cel al Ancăi Cîrcu sunt Săiceanu Gheorghe (acuzat că este șeful prostituției din sudul insulei iberice, finul lui Mihai Moldovan), Alexoae Sorin Marius, Negoescu Robert Valentin (locotenentul lui Săiceanu).

Sursa: Realitatea de Bistrita-Nasaud