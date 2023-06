A doua parte a turneului SoNoRo Conac include un concert la Castelul Teleki din Posmuș – luni, 26 iunie, de la ora 19:00. Accesul este liber, însă este nevoie de o rezervare.

Turneul SoNoRo Conac onorează moștenirea arhitecturală a Castelului Teleki din Posmuș – un spațiu în care acest proiect ajunge pentru prima dată.

De 11 ani, obiectivul SoNoRo Conac este de a pune în valoare arhitectura de patrimoniu și clădirile excepționale din România, prin intermediul muzicii de cameră, iar ediția a XI-a, intitulată „The Fiddler on the Roof”, face trimitere la instrumentele de coarde prezente în turneu. Muzicienii care vor susține concertul sunt Alexandra Tîrșu (vioară), Kirill Troussov (vioară) și Răzvan Popovici (violă).

Publicul este invitat să participe la eveniment – luni, 26 iunie, de la ora 19:00. Accesul este liber, iar rezervările se fac pe site-ul https://conac.sonoro.org/.

Din volumul „Dicționar de instrumente muzicale”, de Valeriu Bărbuceanu, aflăm că „Pentru a construi o vioară se folosesc cca 70 de piese din lemn de brad, paltin și arțar […]” și că „[…] în general se construiesc patru categorii de viori: de serie (modele de fabrică); pentru avansați (viori de serie, însă realizate dintr-un lemn mai bun, cu fibră deasă); pentru maeștri (de fabrică, realizate de diferiți lutieri specializați; unii fac fața, alții spatele, alții gâtul); pentru maeștri (realizate de un singur lutier, care își pune semnătura în interiorul instrumentului și data când a fost realizat)”. Cât despre Antonio Stradivari (în latină, Stradivarius – 1644?-1737), a fost un lutier italian care a dus meșteșugul fabricării viorii la nivel de perfecțiune și se estimează că a construit în jur de 1100 de instrumente (viori, viole, violoncele ș.a.). În prezent mai există 550 de viori, niciuna identică; așadar, această ediție SoNoRo Conac devine și mai valoroasă prin prezența celor două viori Stradivarius la concertele din a doua parte a turneului.

Violonista Alexandra Tîrșu s-a născut în 1992 și a studiat la Universitatea de Muzică și Artă Dramatică din Viena cu Anton Sorokow, apoi, din 2017, la Universitatea de Muzică și Arte din Viena, cu profesorul Pavel Vernikov. Tânăra muziciană din Moldova este din ce în ce mai apreciată, fiind considerată vârful de lance al generației sale. Laureată a Competiției Internaționale de Muzică din Seul în 2018, interpretările ei au avut parte de aprecieri elogioase în publicații precum The Strad, Classical Music Magazine și Südeutsche Zeitung. A obținut premiul al treilea și premiul publicului la prestigioasa competiție ARD din 2021. Alexandra Tîrșu interpretează la o vioară Stradivarius din 1699, la care a cântat Ida Haendel, o mare violonistă a secolului XX.

Îndrumat de Sir Yehudi Menuhin încă de la o vârstă fragedă, Kirill Troussov este acum recunoscut ca unul dintre cei mai importanți violoniști din prezent. Presa internațională îi descrie interpretarea ca fiind de „…o eleganță impresionantă, o tehnică ireproșabilă, o sensibilitate muzicală excepțională și sonorități de o frumusețe pură…”. Kirill Troussov este invitat regulat în săli de concert prestigioase și la festivaluri internaționale de muzică de renume, în întreaga lume. Cântă pe vioara Antonio Stradivari „Brodsky” din 1702, pe care violonistul Adolph Brodsky a interpretat în premieră mondială concertul pentru vioară al lui Ceaikovski, în data de 4 decembrie 1881.

Răzvan Popovici a studiat la Salzburg, Paris şi Freiburg și a cântat ca solist în sala Filarmonicii din Köln, Festspielhaus Baden-Baden, Ateneul Român din București, Prinzregententheater din München şi Théâtre des Champs-Elysées din Paris. Este invitat la festivaluri din întreaga lume, iar printre sălile celebre în care a cântat se numără Carnegie Hall din New York, Musashino Hall din Tokio, Concertgebouw Amsterdam, Konzerthaus şi Musikverein din Viena, South Bank și Wigmore Hall din Londra, YMCA din Ierusalim sau Bozar din Bruxelles. De asemenea, concertează regulat în mediul internațional ca membru al Ansamblului Raro.

De 17 ani, Răzvan Popovici predă tinerilor cursuri de măiestrie, iar în acest an va deveni profesor de violă la Conservatorul Regal din Anvers.

„Am început turneul SoNoRo Conac în luna martie cu trei concerte în Templul Coral din București, Teatrul Național din Caracal și Muzeul Județean de Artă Prahova «Ion Ionescu-Quintus» din Ploiești, iar în iunie vă propunem încă cinci concerte în spații în care ajungem pentru prima dată în istoricul turneului și pe care abia așteptăm să le umplem cu muzică. Locurile pe care le-am ales în acest an constituie repere de arhitectură și cultură națională și ar putea fi oricând incluse într-o listă de superlative arhitectonice și turistice ale României. Sunt încântat că am inclus Castelul Teleki din Posmuș în programul turneului, căci acesta se află pe lista monumentelor istorice și a fost redeschis publicului în anul 2022, după un amplu proces de reabilitare şi restaurare”, declară Răzvan Popovici, Directorul turneului SoNoRo Conac.

„A doua parte a turneului «The Fiddler on the Roof» promite să fie un regal pe toată linia: de la talentul muzicienilor Alexandra Tîrșu, Kirill Troussov și Răzvan Popovici până la cele două viori Stradivarius, de la locurile care vor găzdui concertele și care reprezintă premiere pentru turneu și până la lucrările din repertoriu. BRD și SoNoRo Conac sunt alături de peste un deceniu, însă datorită calității excepționale a acestui eveniment, acești 10 ani par să fi trecut prea repede. Suntem recunoscători celor care ne-au urmat în acest demers, turneul are deja un public în permanentă creștere, rezultat din pariul de a aduce laolaltă cele mai frumoase clădiri de patrimoniu și cele mai frumoase armonii”, a declarat Flavia Popa, Secretar General BRD.

Castelul din Posmuş este constituit dintr-o serie de construcţii datând din secolul al XVIII-lea, ridicate de către familia proprietară, cea a conţilor Teleki de Szek. Satul Posmuş din comitatul medieval Cluj, raionul Teaca, aflat lângă comuna Şieu (de care aparţine în prezent), este menţionat în sursele scrise pentru prima oară în anul 1228. Satul a devenit proprietatea familiei Teleki începând din secolul al XVII-lea. Corpul de locuit de la Posmuş este exemplul tipic al supravieţuirii în secolul al XVIII-lea, cu elemente stilistice baroce, a tipului de curie nobiliară de la sfârşitul secolului al XVII-lea.

Concertul conține următorul program:

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) – Duo pentru vioară și violă în si bemol major nr. 2, K.424

Zoltán Kodály (1882-1967) – Sereneda pentru 2 viori și violă, op. 12

Aleksey Igudesman (*1973) – Duete pentru două viori

Antonín Dvořák (1841-1904) – Terzetto pentru două viori și violă

Turneul SoNoRo Conac se va încheia în data de 27 iunie, ora 19:00, cu un concert la Colonia Pictorilor, în Baia Mare, județul Maramureș.

SoNoRo Conac este un proiect inițiat de Asociația Sonoro, cu sprijinul partenerului principal BRD – Groupe Societe Generale, cu scopul de a intermedia contexte favorabile salvării unor monumente importante din patrimoniul românesc şi de a aduce în atenția publicului şi al autorităților remarcabile valori româneşti date uitării.

Accesul la concerte este gratuit, în baza invitației sau a rezevării locului. Mai multe detalii despre programul concertelor și a modalității de rezervare a locului sunt disponibile pe https://conac.sonoro.org/.

Inițiat în 2013, turneul SoNoRo Conac și-a propus încă de la început, prin asocierea muzicii cu diverse opere arhitecturale emblematice din România, să sugereze nevoia de respect, atenție și sprijinire a patrimoniului și a resurselor culturale extraordinare ale României. SoNoRo Conac a pornit de la ideea de a reda muzicii de cameră spațiul originar, de natură intimă, propice dialogului cultural și ascultării active din partea unui public restrâns. Acest proiect își propune să sensibilizeze opinia publică în ceea ce privește multitudinea clădirilor de patrimoniu reabilitate – clădiri spectaculoase și elegante, care trebuie reintroduse în circuitul cultural. În cele zece ediții, turneul SoNoRo Conac a pus pe harta emoțională a țării noastre peste 100 de clădiri de patrimoniu, unele dintre ele complet necunoscute publicului din România, dar a și atras atenția publicului internațional asupra unora dintre cele mai frumoase simboluri arhitectonice de aici.

