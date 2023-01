Am fost subprefect in această instituție pentru o scurtă perioadă de timp, în care am reușit să mă familiarizez atât cu sarcinile tuturor departamentelor cât și a funcționarilor și am spus-o de fiecare dată când am avut ocazia, că deși acest colectiv sunt catalogați ca și bugetari, datorită sarcinilor, responsabilităților și a volumului mare de muncă, sunt prost plătiți și de multe ori neapreciați de cei care nu sunt familiarizați cu rolul Prefecturii. Dacă mai ai și un Prefect pentru care principala ocupație este sa te șicaneze, să te insulte, să te facă să te simți inferior atunci nu este de mirare că pleacă oamenii buni și bine pregătiți.