Primarul în funcție, dar și nou reales, al comunei Sânmihaiu de Câmpie, Ioan Mate, este acuzat de o angajată că a agresat-o fizic. Incidentul ar fi avut loc a doua zi după scrutinul electoral din 27 septembrie chiar în incinta primăriei din Sânmihaiu de Câmpie și ar fi avut la bază motive… electorale.

Aparent, lupta electorală ar fi trebuit încheiată după închiderea urnelor și mai ales când au fost cunoscuți câștigătorii. Orgoliile politice sunt însă duse mai departe, cel puțin așa arată un “tablou” în care apare primarul comunei Sânmihaiu de Câmpie, Ioan Mate. Acesta este acuzat de o angajată a primăriei că ar fi lovit-o, chiar a doua zi după alegeri.

Doamna respectivă este chiar soția fostului primar Ioan Fiscutean, membru al PNL, și contabila Primăriei Sânmihaiu de Câmpie. Silvia Fiscutean spune că a fost agresată atât fizic, cât și verbal de către primarul Ioan Mate și că a depus plângere penală împotriva acestuia, miercuri, 30 septembrie.

Silvia Fiscutean: M-a lovit de tocul ușii și m-a tras de păr

Ceea ce ne-a relatat doamna Fiscutean este cuprins și în plângerea penală pe care a depus-o la Poliție împotriva primarului Mate.

“În data de 28.09.2020 la ora 8.00, m-am prezentat la orele de program la Primăria Sânmihaiu de Câmpie, unde sunt angajată, funcționar public, pe funcția de inspector superior (contabil). Eram singură în instituție deoarece ceilalți colegi aveau zi liberă având în vedere că au participat la procesul electoral din 27.09.2020. La câteva minute a venit primarul, l-am felicitat pentru că a fost reales primar, moment în care mi-a împins mâna și a început să îmi adreseze cuvinte jignitoare (să-ți fie rușine, nesimțită, etc.), acuzându-mă că am făcut campanie împotriva lui alături de soțul meu care a participat în alegeri (consilier local) din partea PNL. Primarul Ioan Mate a fost ales din partea Alianței pentru Sânmihaiu de Câmpie. Am intrat în biroul meu, am închis ușa, iar Mate Ioan a continuat în hol să îmi adreseze cuvinte jignitoare. După vreo oră a plecat din primărie și s-a reîntors cu câteva minute înainte de ora 13.00.

Când a revenit eu mă aflam pe hol, la copiator, cu numitul Ciurea Viorel din Sânmihaiu de Câmpie. Cum a intrat a început să-l agreseze verbal pe domnul Ciurea care participase la alegeri (candidat la funcția de primar) din partea formațiunii AUR. Menționez că primarul Mate era în stare avansată de ebrietate, abia ținându-se pe picioare. Eu am intrat în birou, timp în care primarul a continuat să îi aducă acuze domnului Ciurea că a îndrăznit să îl concureze pe el în alegeri. Ne-a adresat amândurora cuvinte jignitoare (gunoaie, fraieri, să vă fie rușine, etc.). M-a acuzat că am complotat cu domnul Ciurea ca să-l schimbăm din funcția de primar, în fapt eu atunci am avut prima discuție cu acest domn. Domnul Ciurea i-a vorbit tot timpul calm, a încercat să aplaneze conflictul, spunându-i că el nu va mai face politică, campania politică s-a încheiat și e bine să încetăm discuțiile legate de alegeri. A spus de asemenea, că nu l-a denigrat în campanie, așa cum susține. După un timp, primarul s-a ridicat spunându-mi că trebuie să avem o discuție la el în birou, l-am refuzat de frică, având în vedere că era beat și foarte agresiv. A ajuns în fața biroului meu, care era cu ușa deschisă, și a început să strige la mine și să-mi aducă tot felul de acuzații legate de campania electorală susținută de soțul meu și candidatul PNL Verjel Ioan. Am strigat la domnul Ciurea să sune la 112, el a ieșit să sune din curtea primăriei pentru că în primărie nu este semnal ORANGE.

Primarul a continuat cu acuzele și jignirile, mi-a spus că eu și Verjel Ioan suntem «gunoaie», el Mate este un simbol pentru Sânmihai așa cum este Ion Țiriac pentru România și să ne intre bine în cap că de el nu se atinge nimeni. Am încercat să îl fac să înțeleagă că a fost o competiție, cel mai bun a câștigat și mergem mai departe, moment în care s-a enervat și mai tare, a ridicat mâna să mă lovească, eu am intrat în birou încercând să închid ușa, a blocat ușa cu piciorul. În încercarea mea de a închide ușa m-a prins de păr, m-a lovit de tocul ușii și m-a tras de păr. Am strigat să mă lase, am împins tare ușa și am reușit să închid. Am sunat la 112, ulterior a venit un echipaj de poliție, am fost la postul de poliție unde am dat declarație de persoană vătămată (…). Am aflat ulterior că domnul Ciurea nu a sunat la 112, a sunat domnul Verjel Ioan, acesta a fost primul care a ajuns la primărie, m-a strigat și am descuiat ușa/ Apoi a sosit soțul meu, BoarAdrian, Pintican Viorel, toți din Sâmihaiu de Câmpie. În timp ce ei erau în parcarea din fața primăriei, Mate Ioan a urcat la volan în mașina personală, fiind în stare de ebrietate și a plecat acasă.

În seara zilei de 28.09.2020 am avut dureri de cap, vertij și senzații de vomă. Noaptea nu am putut dormi, am avut atac de panică cu durere în piept și senzație de sufocare, motiv pentru care a doua zi, 29.09.2020, m-am prezentat la medicina legală, am fost trimisă la neurolog sa fac mai multe investigații (consult neurologic, computer tomograf), în urma rezultatelor mi-a fost eliberat certificat medico-legal (…) și apoi medicul de familie mi-a eliberat certificat de concediu medical”, a scris Silvia Fiscutean, în plângerea penală.

A fost înregistrat dosar penal, polițiștii anchetează

IPJ Bistrița-Năsăud a confirmat că este înregistrat un dosar penal, deocamdată ancheta derulându-se cu privire la faptă, deci IN REM.

“La data de 28.09.2020 am fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la faptul că un funcționar public din cadrul primăriei și un candidat pentru funcția de primar, în timp ce se aflau în incinta primăriei, ar fi fost agresați fizic și li s-ar fi adresat cuvinte jignitoare de către primarul comunei.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă.

Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Lechința sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Beclean”, a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Bistrița-Năsăud,

De cealaltă parte, primarul Ioan Mate spune că nimic nu este adevărat și are o altă versiune.

“Nu am lovit-o așa cum spune ea, doar am întrebat-o de ce vine la ora 9 jumătate la serviciu, pentru că programul începe de la ora 8.00 și când am întrebat-o a zis: «Ce-i mă nesimțitule, că nu mai comanzi tu mult». Atâta a fost toată povestea și s-a dus la ea în birou și a înscenat după aia că eu aș fi lovit-o, dar eu am probe pe camere de luat vederi, am martori. Femeia de serviciu era acolo. Nici nu m-am atins de ea, nu s-o lovesc. Nu am atins-o. O să îi fac și eu plângere penală. Ea, cu o săptămână înainte de alegeri și-a luat concediu medical și toată săptămâna a făcut campanie la contracandidatul meu. În ziua de alegeri, toată ziua a cărat oameni cu mașina, ca să aibă ei câștig de cauză. Dar vă spun sincer, eu nu am atins-o, am martori. Ba colac peste pupăză, eu am ieșit din primărie – și să poate vedea pe camerele de luat vederi tot, tot, tot – iar după o jumătate de oră sau o oră m-a sunat ca să-mi creeze un flagrant. O sunat că a venit de la Craiova să semnez o hârtie, ceea ce nu era adevărat. Când am ajuns în primărie să semnez hârtia, ea era în birou la mine, căuta ceva pe acolo. Eu eram cu consielierul meu, că am știu că e înscenare și au mai venit încă vreo patru acolo. Eu am întrebat-o ce caută la mine în birou, că n-avea voie să caute la mine în birou fără aprobarea mea, și a zis că ăla nu e biroul meu, că nu l-am făcut eu. Mi- a zis: «Ce mă, ăsta nu-i birou’ tău, că nu îi mai fi tu primar, că facem contestație». Și așa mi-au tăiat vreo 20 de voturi, că au stat până dimineața la 5 să numere voturile că nu îi ieșea la președintă, că a fost din partea lor, cum să facă. Am avut diferență de 39 și apoi mi-au tăiat la 25. Nu am mai făcut contestație. Eu vă informez cinstit ce s-o întâmplat, am martori că nu am lovit-o și poate să îmi facă plângere penală unde vrea ea”, a declarat primarul Ioan Mate.

La alegerile din 27 septembrie, Ioan Mate (ALDE), care a candidat din partea Alianței pentru Sânmihaiu de Câmpie, a obținut 454 de voturi (50,78%), în timp ce candidatul PNL – Ioan Verjel, a obținut 429 de voturi (47.98%).

În Sânmihaiu de Câmpie sunt 1108 alegători înscriși în liste, dintre care au votat 932. 894 de voturi au fost valabil exprimate, în timp ce 38 au fostv declarate nule.

Sursa: Realitatea de Bistrita-Nasaud