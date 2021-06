Ioan Oltean, fostul președinte al PDL Bistrița-Năsăud și copreședinte al PNL Bistrița-Năsăud, a declarat miercuri într-o conferință de presă că, cele patru dosare penale în care a fost inculpat a lăsat urme adânci în viața lui și i-au distrus cariera politică, deși, după 5 ani, acuzațiile aduse de Direcția Națională Anticorupție au fost practic desființate.

„Din respect pentru cei care de-a lungul timpului au avut încredere în mine am adecis să fac această conferință de presă ca să clarific toate acele probleme care timp de 5 ani și jumătate au ridicat multe semne de întrebare în ce privește cinstea, corectitudinea și calitatea mea de om corect. Săptămâna trecută s-a întâmplat ultimul proces, ultima cauză în care instanța s-a pronunțat și astfel am închis definitiv absolut toate cauzele pe care le-am avut eu. În perioada 2013-2015 mi-au fost deschise patru dosare penale cu infracțiunile de trafic de influență, complicitate la abuz în serviciu, folosirea autorității și influenței în vederea obținerii unor foloase pentru mine sau pentru alții și favorizarea infractorului. Două au fost de răsunet, cea care viza luarea sacului de bani din curtea bisericii din Chitila – 600.000 de euro într-un sac negru cu șnur galben – care mi-a creat foarte multe probleme la vremea respectivă, și dosarul care se referă la complicitatea mea la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu. Din cele patru infracțiuni, una a ajuns în instanță. Pentru una singură, DNA a întocmit rechizitoriul și l-a trimis în instanță, la Înalta Curte de Casație și Justiție, cea referitoare la săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu.

Sunt 13 de volume, 3.367 de pagini, 5 ani, iar rezultatul – ordonanță de clasare dată de DNA după ce dosarul a fost retrimis de două ori de către camera preliminară de la ICCJ la DNA. În final, l-au clasat cu motivația că fapta nu este prevăzută în Codul Penal. E vorba de articolul 16, alineatul 1, litera b din Codul de Procedură Penală. Nu am fost de acord cu această soluție. Am făcut plângere la Tribunalul București care a admis plângerea făcută de mine, iar miercuri a schimbat motivul clasării în acela că fapta nu există. Am mai făcut plângere și împotriva ordonanței prin care a fost clasat dosarul cu sacul de bani, unde DNA a clasat dosarul fără să mă cheme măcar o singură dată cu precizarea că nu sunt suficiente probe pentru a trimite în judecată cauza. Nu am fost de acord cu această soluție, am făcut plângere la Tribunalul București, instanța a admis și această plângere și a clasat dosarul în aceeași modalitate – fapta nu există. Am spus acum 5 ani și jumătate că nu sunt vinovat, că nu am săvârșit faptele pentru care mi s-au deschis dosare penale și că voi încerca să dovedesc acest lucru. Cinci ani au trebuit să treacă până când instanțele s-au convins că faptele nu există și au închis toate cele patru dosare. Nu vreau să comentez în niciun fel decât să mă bucur că lucrurile s-au terminat în felul acesta. Regretabil că 5 ani au fost necesari și atâta volum de muncă pentru a se constata că fapta nu există. Despre umilința suferită în această perioadă, despre distrugerea carierei mele, despre multe alte lucruri e tardiv să mai discut. Ele au lăsat urme adânci în viața mea”, a declarat Ioan Oltean.

Fostul lider liberal spune că prin aceste dosare s-a dorit îndepărtarea sa din viața politică.

„Am spus-o și atunci (n. r.- în urmă cu 5 ani), s-a dorit scoaterea mea din viața politică, și nu aveau altă modalitate. Am condus 25 de ani organizația de Bistrița, perioada în care am fost în primele 10 locuri pe țară. M-au scos prin aceste dosare care sunt o parte aici, o parte pe la Oradea, la vestitul procuror Munteanu, sau la DNA București”, a precizat Ioan Oltean.

Întrebat sine sunt cei care au dorit să îl tragă pe linie moartă din viața politică și dacă poate da și nume, fostul lider liberal a lăsat să se înțeleagă că au fost anumite grupurii de interese care au dorit asta, cum de altfel s-a procedat și cu alți politicieni incomozi, unii ajungând chiar să facă închisoare.

„Cei care credeau că probabil spun prea multe sau am o personalitate prea puternică sau cei care au vrut ca noua clasă politică să fie de genul celei care este astăzi. Nu aș putea nominaliza cine anume a vrut, dar în mod cert asta s-a vrut și s-a putut. Din păcate, nu sunt singurul exemplu. În ultimii 5-6 ani, mulți oameni politici au suferit același tratament, unii au fost mai grav afectați decât mine, au făcut chiar și închisoare luni de zile ca după 5-7 ani instanțele să constate la ei, în baza unei judecăți la instanțele abilitate, că faptele lor nu au existat. Eu am trăit clipa fericită și am avut noroc pentru că Instanța Supremă nu a dat curs cererii DNA să fiu arestat. A respins pentru că nu erau probe. Alții nu au avut acest noroc și au făcut luni grele și ani grei de detenție. Dacă ne uităm la cele 13 dosare cu 3.367 de pagini, 5 ani de muncă și rezultatul e ‘fapta nu există’, nu popt spune decât că a fost o cheltuială inutilă din partea statului, distrugerea mea și a familiei. Nu doresc nimănui să treacă prin asemenea momente”, a spus Ioan Oltean.

Fostul lider liberal a fost întrebat dacă se gândește să ceară socoteală celor care i-au adus suferință în această perioadă și dacă va depune o plângere penală împotriva denunțătorului din dosarul cu sacul de bani de la Chitila.

„O să mă documentez legat de daune civile, nu am întreprins niciun demers legat de asta. M-am interesat și am identificat în schimb denunțătorul, vestitul preot Andrei Alexandrescu care a depus denunțul la DNA, am găsit adresa lui și am găsit unde stă, pe o stradă din Chitila care, ca o ciudățenie, îmi poartă numele: Ion Oltean. Nu vreau pe de altă parte să bănuiesc pe nimeni,pentru că nu îmi folosește la absolut nimic, vreau să uit în măsura în care se poate uita acest lucru și să-mi văd de viața mea. Lucrurile probabil că așa au fost scrise să se întâmple. Important este că eu și nu multă lume am știut că sunt nevinovat. E posibil să depun o plângere împotriva denunțătorului pentru denunț calomnios”, a răspuns Ioan Oltean.

Sursa: Realitatea de Bistrita-Nasaud