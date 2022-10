La acest sfârșit de săptămână jandarmul bistrițean plt. maj. Alexandru Sucutărdean a participat în Taranto –Italia la Concursul Mister și Miss Universe și s-a întors acasă victorios, ocupând și de această dată locul I la Pro Physique, urcând astfel la categoria profesioniști.

Perseverența cu care își urmărește obiectivele de fiecare dată, duce la obținerea celor mai bune rezultate.

„Deși am avut probleme de sănătate, le-am depășit iar pentru aceasta am avut nevoie de multă ambiţie. De asemenea, am respectat un program alimentar adecvat şi mai ales am depus multă muncă în sala de antrenament iar rezultatele se văd acum. Mă bucur că am dus tricolorul acolo unde îi este locul!” a spus Alexandru.

Sursa: Realitatea de Bistrita-Nasaud