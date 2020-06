”În această perioadă, elevii au revenit la cursurile de pregătire pentru examenele naționale. La nivel național, peste 70% dintre elevi și-au anunțat participarea. Așa cum se știe, această participare este opțională. Părintele este cel care evaluează situația familială și starea de sănătate a copilului și apoi decide dacă elevul vine la școală.

Referitor la situația pe județe, avem o participare de 87% în Brăila, 90% în Covasna, 96% în Harghita sau Ialomița, 90% în Maramureș, iar, în București, peste 40% dintre elevi și-au manifestat dorința de a participa la cursurile de pregătire. Astăzi (marți – n.r.), reprezentanții Ministerului Educației, ai Inspectoratelor școlare au mers prin unitățile de învățământ ca să vadă dacă s-au respectat toate măsurile de prevenire și combatere a îmbolnăvirii”, a declarat Monica Anisie.

Întrebată dacă toate unitățile de învățământ au capacitatea necesară de a aplica regulile de distanțare socială și siguranță sanitară stabilite de autorități pentru a limita răspândirea noului coronavirus, Monica Anisie a declarat: ”Da. În momentul acesta, cel puțin unde am fost eu, personal, și am participat la monitorizarea unităților de învățământ, am găsit totul în regulă. Săptămâna trecută am avut o videoconferință cu inspectorii școlari generali, cu directorii de unități de învățământ din unele județe, tocmai pentru a ne asigura că în fiecare unitate de învățământ se respectă ordinul comun emis de ministrul Educației și ministrul Sănătății”.